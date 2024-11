Smart TV TCL 55" 4K con Google TV a 299,90 euro: maxi sconto Amazon (-40%)

Il Black Friday in anticipo di Amazon regala un fantastico sconto su questa Smart TV TCL da 55 pollici con risoluzione 4K e Google TV: con un’offerta del 40% puoi acquistarla infatti a soli 299,90 euro invece di 499,90. Il prezzo include la spedizione Prime e puoi anche pagare a rate a tasso zero scegliendo Cofidis a checkout.

Smart TV TCL 55 pollici: a meno di 300 euro un prodotto eccezionale

Questa smart TV del marchio TCL, con pannello da 55 pollici e risoluzione 4K HDR, ti garantisce un’esperienza visiva e sonora di alto livello considerato il prezzo di acquisto in sconto.

Elegantissima con il suo design senza bordi, esalta le immagini grazie alla risoluzione 4K HDR, con colori vividi e sfumature bilanciate tra chiari e scuri. La compatibilità con tecnologie come HDR10, HDR HLG, HDR10+ e Dolby Vision garantisce immagini di qualità eccellente.

Audio garantito dal supporto alla tecnologia Dolby per avere un’atmosfera avvolgente per film, musica e videogiochi. E a proposito di quest’ultimo, con la funzione Game Master 2.0, supportata da HDMI 2.1 e ALLM (Auto Low Latency Mode), la TV assicura una latenza minima e immagini fluide per un’esperienza di gioco ottimale.

Infine, il pezzo forte è la presenza di Google TV con cui potrai avere tutto a portata di mano: film, serie e programmi TV vengono raccolti dalle tue app preferite di streaming e organizzati in modo intuitivo. Compatibile con Google Assistant, puoi anche controllare il tutto tramite comandi vocali.

La Smart TV TCL 55V6B è dunque un affare da non perdere: acquistala a soli 299,90 euro invece di 499,90.