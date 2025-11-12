 Smart TV TCL da 43" con Google TV e risoluzione 4K: offerta Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Smart TV TCL da 43" con Google TV e risoluzione 4K: offerta Amazon

La Smart TV 43" firmata TCL è senza bordi, visione in 4K e audio potente: il prezzo è un affare su Amazon.
Smart TV TCL da 43
Tecnologia
La Smart TV 43" firmata TCL è senza bordi, visione in 4K e audio potente: il prezzo è un affare su Amazon.

Metti una smart TV TCL in casa e rimarrai estasiato. Visione come la cinema e tutte le app per lo streaming così da sfruttare i tuoi abbonamenti senza intoppi. Questo modello da 43″ è completo si sistema Google TV e ti offre non solo immagini in alta risoluzione ma anche un audio pazzesco. Con lo sconto del 20% su Amazon, il prezzo è un affare:portala a casa con soli 199 euro invece che a 249 euro.

Comprala su Amazon

La Smart TV TCL da 43″ è un modello perfetto. Con un rapporto qualità/prezzo di ottimo livello, ha un design moderno e bordi così sottili da scomparire alla vista. In casa fa la differenza perché ti fa passare ore di intrattenimento senza alcun intoppo o compromesso. Infatti ha come sistema operativo Google TV che include l’assistente vocale (compatibile sia Google Assistant che Amazon Alexa) e un hub ricco di applicazioni a cui puoi aggiungere le tue preferite attraverso lo store. Lo streaming, dunque, è a tua completa disposizione.

TCL 43V6C TV 43

TCL 43V6C TV 43″ 4K UHD Smart LED TV, 4K HDR, Google TV con design senza bordi (Dolby Audio, Motion Clarity, compatibile con Google Assistant e Alexa)

199,00249,00€-20%
Vedi l’offerta

Il pannello montato è di tipologia LED ed ha una risoluzione 4K UHD per riprodurre anche il più minuzioso dei dettagli. Conta che i colori sono veramente luminosi e vivaci, così da rendere la visione più realistica che mai e, in questo campo, entra in gioco anche l’HDR per un contrasto senza precedenti. Sfruttando la Motion Clarity e Dolby Vision, sentirsi parte integrante dei contenuti riprodotti è un attimo. Infine, neanche l’audio viene lasciato da parte con standard Dolby Atmos così da completare l’esperienza a tutti gli effetti. Dialoghi nitidi e cristallini e suoni potenti e immersivi.

Porta a casa la tua smart TV TCL da 43″ e non ti pentirai dell’acquisto. Per fare il colpaccio, approfitta ora dello sconto del 20% su Amazon.Completa l’acquisto con 199 euro invece che 249 euro.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Trust Puck è il mouse wireless tuo a neanche 10€, Bluetooth o 2.4 GHz

Trust Puck è il mouse wireless tuo a neanche 10€, Bluetooth o 2.4 GHz
Altro che Black Friday: su Amazon tantissimi Mini PC in offerta folle

Altro che Black Friday: su Amazon tantissimi Mini PC in offerta folle
Dietro il divano questa multipresa super slim è una genialata, solo 5€

Dietro il divano questa multipresa super slim è una genialata, solo 5€
Rubrica degli Sconti: 10 offerte Amazon ROTTE per il mondo gaming

Rubrica degli Sconti: 10 offerte Amazon ROTTE per il mondo gaming
Trust Puck è il mouse wireless tuo a neanche 10€, Bluetooth o 2.4 GHz

Trust Puck è il mouse wireless tuo a neanche 10€, Bluetooth o 2.4 GHz
Altro che Black Friday: su Amazon tantissimi Mini PC in offerta folle

Altro che Black Friday: su Amazon tantissimi Mini PC in offerta folle
Dietro il divano questa multipresa super slim è una genialata, solo 5€

Dietro il divano questa multipresa super slim è una genialata, solo 5€
Rubrica degli Sconti: 10 offerte Amazon ROTTE per il mondo gaming

Rubrica degli Sconti: 10 offerte Amazon ROTTE per il mondo gaming
Paola Carioti
Pubblicato il
12 nov 2025
Link copiato negli appunti