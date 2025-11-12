Smart TV TCL da 43" con Google TV e risoluzione 4K: offerta Amazon

Metti una smart TV TCL in casa e rimarrai estasiato. Visione come la cinema e tutte le app per lo streaming così da sfruttare i tuoi abbonamenti senza intoppi. Questo modello da 43″ è completo si sistema Google TV e ti offre non solo immagini in alta risoluzione ma anche un audio pazzesco. Con lo sconto del 20% su Amazon, il prezzo è un affare:portala a casa con soli 199 euro invece che a 249 euro.

La Smart TV TCL da 43″ è un modello perfetto. Con un rapporto qualità/prezzo di ottimo livello, ha un design moderno e bordi così sottili da scomparire alla vista. In casa fa la differenza perché ti fa passare ore di intrattenimento senza alcun intoppo o compromesso. Infatti ha come sistema operativo Google TV che include l’assistente vocale (compatibile sia Google Assistant che Amazon Alexa) e un hub ricco di applicazioni a cui puoi aggiungere le tue preferite attraverso lo store. Lo streaming, dunque, è a tua completa disposizione.

Il pannello montato è di tipologia LED ed ha una risoluzione 4K UHD per riprodurre anche il più minuzioso dei dettagli. Conta che i colori sono veramente luminosi e vivaci, così da rendere la visione più realistica che mai e, in questo campo, entra in gioco anche l’HDR per un contrasto senza precedenti. Sfruttando la Motion Clarity e Dolby Vision, sentirsi parte integrante dei contenuti riprodotti è un attimo. Infine, neanche l’audio viene lasciato da parte con standard Dolby Atmos così da completare l’esperienza a tutti gli effetti. Dialoghi nitidi e cristallini e suoni potenti e immersivi.

Porta a casa la tua smart TV TCL da 43″ e non ti pentirai dell’acquisto. Per fare il colpaccio, approfitta ora dello sconto del 20% su Amazon.Completa l’acquisto con 199 euro invece che 249 euro.