 Smart TV TCL da 65" fa sognare ad occhi aperti: 4K @144Hz è un cinema
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Smart TV TCL da 65" fa sognare ad occhi aperti: 4K @144Hz è un cinema

La Smart TV TCL da 65" è uno spettacolo per gli occhi, le orecchie e per tutte le tecnologie che include: impossibile non acquistarla a così poco.
Smart TV TCL da 65
Tecnologia
La Smart TV TCL da 65" è uno spettacolo per gli occhi, le orecchie e per tutte le tecnologie che include: impossibile non acquistarla a così poco.

Super sconto da non perdere su Amazon, soprattutto se sei in cerca di un televisore per la tua casa. Questa Smart TV TCL da 65″ è un modello straordinario e visto che gode di uno sconto del 40%, è anche imperdibile. Il cinema diventa un fatto domestico con questo modello che non solo è grande ma ha anche una qualità intensa con le sue mille caratteristiche diverse. Mettilo in carrello ora con soli 599,90 euro risparmiando ben 400 euro e se vuoi paga anche a Tasso Zero.

Compralo su Amazon

La Smart TV TCL da 65″ è un modello eccellente. In modo particolare parliamo del QD-Mini LED che non solo è caratterizzato da una scheda tecnica viva ma è ideale non solo per goderti streaming ma anche per allargare gli orizzonti e sfruttare la tua console gaming, se ne hai una, all’ennesima potenza. Questo televisore, nello specifico, non solo è funzionale ma è anche bello a vedersi con un’estetica totalmente moderna e composta da design ultra sottile, bordi inesistenti e predisposizione VESA nel vaso volessi fissarlo al muro.

TCL 65Q6C 65

TCL 65Q6C 65" QD-Mini LED SMART TV, 4K HDR Premium 1000nits, con tecnologia Google TV (Dolby Vision IQ e Atmos, sistema audio Onkyo 2.1, Motion Clarity Pro a 144 Hz, Game Master)

599,90 999,00€ -40%
Vedi l'offerta

Accendilo per goderti lo spettacolo sul pannello QD-Mini LED da 65 pollici. Unico nel suo genere con risoluzione 4K e HDR Premium che raggiunge i 1000nits per contrasti elevati e qualità impeccabile. Ovviamente non mancano all’appello una serie di caratteristiche aggiuntive come l’Halo Control che elimina gli aloni oppure il refresh rate che raggiunge i 144Hz per una fluidità senza precedenti e ancora, Dolby Atmos e ONKYO 2.1 per rendere il suono altrettanto strabiliante. Per quanto riguarda il sistema operativo, infine, trovi a tua completa disposizione Google TV con assistente vocale per un controllo Hands Free. E nel caso volessi proiettare immagini da altri dispositivi, fallo con un solo tocco sfruttando il Miracast integrato.

A soli 599,90 euro su Amazon, la magica Smart TV TCL da 65″ è da acquistare senza alcun dubbio. Approfitta del 40% di sconto ora.

TCL 65Q6C 65″ QD-Mini LED SMART TV, 4K HDR Premium 1000nits, con tecnologia Google TV (Dolby Vision IQ e Atmos, sistema audio Onkyo 2.1, Motion Clarity Pro a 144 Hz, Game Master)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

iPhone 16 Plus 128 GB a partire da 929€ direttamente su Amazon

iPhone 16 Plus 128 GB a partire da 929€ direttamente su Amazon
Redmi Pad Pro 5G è mostruosamente bello e potente, ora in promo (-24%)

Redmi Pad Pro 5G è mostruosamente bello e potente, ora in promo (-24%)
L’occasione che aspettavi: Apple iPhone 15 a 739€ su Amazon

L’occasione che aspettavi: Apple iPhone 15 a 739€ su Amazon
Xiaomi Smart Band 10: la più venduta è in offerta a 43,90 euro

Xiaomi Smart Band 10: la più venduta è in offerta a 43,90 euro
iPhone 16 Plus 128 GB a partire da 929€ direttamente su Amazon

iPhone 16 Plus 128 GB a partire da 929€ direttamente su Amazon
Redmi Pad Pro 5G è mostruosamente bello e potente, ora in promo (-24%)

Redmi Pad Pro 5G è mostruosamente bello e potente, ora in promo (-24%)
L’occasione che aspettavi: Apple iPhone 15 a 739€ su Amazon

L’occasione che aspettavi: Apple iPhone 15 a 739€ su Amazon
Xiaomi Smart Band 10: la più venduta è in offerta a 43,90 euro

Xiaomi Smart Band 10: la più venduta è in offerta a 43,90 euro
Paola Carioti
Pubblicato il
30 ago 2025
Link copiato negli appunti