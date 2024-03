Smart TV TCL QLED: MEGA risparmio di 100 euro su Amazon

Se stai cercando la combinazione perfetta di tecnologia all’avanguardia e convenienza, non cercare oltre. L’incredibile Smart TV TCL QLED da 55” è ora disponibile su Amazon con un super sconto del 18%. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 449,00 euro, anziché 549,00 euro.

Smart TV TCL QLED: tutti la vogliono a questo prezzo

Dotata della rivoluzionaria tecnologia QLED con Quantum Dot, questa TV offre un’esperienza visiva senza precedenti. I colori sono vividi e brillanti, le sfumature sono ricche e realistiche, trasformando ogni contenuto in un vero spettacolo per gli occhi. Che si tratti di film, giochi o programmi TV, ogni immagine viene resa con una nitidezza e una chiarezza impressionanti.

Grazie alla combinazione di tecnologie 4K HDR PRO e Quantum Dot, l’esperienza HDR di questa Smart TV è di altissimo livello. I colori sono accurati e i dettagli sono resi con una precisione straordinaria, portando ogni scena alla vita con una vivacità mozzafiato.

Ma le sorprese non finiscono qui. Se sei un videogiocatore appassionato, adorerai la funzione GAME MASTER di questa TV. Con HDMI 2.1 e ALLM (modalità Auto Low Latency), godrai della migliore esperienza di gioco possibile. La latenza è ridotta al minimo, garantendo un gameplay fluido e reattivo in ogni momento.

Inoltre, con HDR multiformato, questa Smart TV TCL offre una qualità d’immagine eccezionale da qualsiasi sorgente. Che tu stia guardando contenuti HDR10, HDR HLG, HDR10+ o HDR DOLBY VISION, sarai sempre stupito dalla brillantezza e dalla nitidezza delle immagini.

E per rendere l’esperienza ancora più piacevole, Google TV è integrato direttamente nella Smart TV. Con un’interfaccia intuitiva e personalizzata, Google TV raccoglie tutti i tuoi contenuti preferiti da tutte le tue app e abbonamenti, mettendoli a portata di mano con un solo clic.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità. Acquista subito la Smart TV TCL QLED da 55” su Amazon e trasforma il tuo salotto in una sala cinematografica di prima classe. Non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo speciale di soli 449,00 euro.