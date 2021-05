Smart TV, ultima settimana di sconti WOW

Manca una settimana a partire da oggi: su Amazon è disponibile una vasta vetrina di sconti per quanti stanno cercando una nuova smart tv, potendo scegliere tra molti modelli e molti prezzi. La scelta è davvero ampia, ma in alcuni casi l'occasione è del tutto speciale grazie a sforbiciate sul prezzo che superano la media del momento. Non è certo un caso se gli sconti arrivano tutti ora: si tratta di una cadenza tradizionale per il mercato delle tv e tutto ciò è esacerbato dal fatto che quest'anno siamo alla vigilia di Europei e Olimpiadi. Sono queste di due occasioni tradizionalmente ottimali per scatenare il massimo dell'emozione, trasformando i televisori in canali per accedere a momenti destinati a rimanere indelebili nella memoria delle famiglie.

Samsung Crystal UHD 4K

Tra le offerte di maggior prestigio emerge la Samsung Crystal UHD 4K, un 55 pollici generazione 2021 a cui si può accedere ancora per una settimana con uno sconto di ben 250 euro: il prezzo finale è di 599 euro contro gli 849 di partenza, portando ad un prezzo di fascia media quello che è chiaramente un televisore di fascia alta.

Entra nel vivo delle immagini con oltre 1 miliardo di sfumature di colori. La tecnologia Dynamic Crystal Color ti offre una gamma di variazioni realistiche che ti consentiranno di apprezzare ogni dettaglio. […] Guarda i tuoi contenuti preferiti in 4K grazie al potente processore 4K del TV Samsung, che ti regala anche sfumature di colore più realistiche grazie alla sofisticata tecnologia di mappatura del colore.

Si tratta inoltre di una smart tv che fa della sottigliezza il suo punto forte in termini di design, potendo così essere appeso al muro con un effetto scenico senza pari. 599 euro, ma solo per pochi giorni ancora.