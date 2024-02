Smart TV Xiaomi in sconto a 159€: eccola su Amazon

Perfetta per gli ambienti della casa più piccoli come la camera da letto o la cucina, la Smart TV da 32 pollici della serie Xiaomi P1E in sconto a soli 159 euro è un affare imperdibile. A proporla è Amazon, che oggi ne taglia il prezzo con un’offerta a -31% rispetto al listino ufficiale. Non fatichiamo a immaginare che interesserà a molti.

Xiaomi P1E: la Smart TV con piattaforma

Quali sono le caratteristiche integrate? Qui ci limitiamo a citare quelle più importanti: supporto alla tecnologia Chromecast per la trasmissione wireless dei contenuti da smartphone, tablet e computer, pannello con risoluzione HD, due ingressi HDMI 1.4, porte USB, modulo Wi-Fi e slot Ethernet per la connettività senza fili o cablata e compatibilità garantita con il nuovo digitale terrestre per vedere tutti i canali. Scopri di più nella descrizione completa del televisore. Nell’immagine qui sotto il telecomando in dotazione, con pulsanti dedicati alle piattaforme di streaming e microfono per l’interazione vocale con l’Assistente Google.

Sul fronte software, l’intera esperienza è gestita dalla piattaforma piattaforma Android con accesso a Play Store per il download delle applicazioni. Al prezzo finale di soli 159 euro, grazie allo sconto del 31% sul listino applicato in automatico, è un ottimo affare per chi cerca una Smart TV dalle dimensioni compatta.

A certificare l'elevato rapporto qualità-prezzo sono le oltre 4.500 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di mettere alla prova il televisore, con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.

