Smart TV Xiaomi 32" ad un SUPER PREZZO eBay: ti bastano 149€

Sei alla ricerca di una Smart TV perfetta per il tuo piccolo appartamento o per le stanze più intime come la camera da letto o la cucina? Allora non puoi perderti l’incredibile offerta sulla Smart TV Xiaomi P1E da 32 pollici, disponibile su eBay a soli 149 euro.

Questa TV compatta è pensata per adattarsi perfettamente a spazi più ridotti, senza rinunciare alla qualità dell’immagine e alle fantastiche funzionalità che offre.

Smart TV Xiaomi 32 pollici in offerta: include anche Chromecast

Con uno schermo LED HD da 31,5 pollici (80 cm) e una risoluzione di 1.366 x 768 pixel (HD-ready / 720p), questa Smart TV garantisce immagini nitide e colori vivaci, trasformando la tua camera da letto o la cucina in un’accogliente zona di intrattenimento. La sua dimensione compatta permette di collocarla in modo discreto e armonioso, senza ingombrare gli spazi limitati.

La Smart TV Xiaomi P1E è dotata di un triplo tuner HD per DVB-S2, DVB-C e DVB-T2, fornendo una varietà di opzioni per la ricezione dei canali televisivi senza la necessità di collegare dispositivi esterni. Grazie alla tecnologia Android TV 11.0, avrai accesso al Google Play Store con migliaia di app e giochi da scaricare, offrendo un’esperienza di intrattenimento completa e personalizzata.

La presenza di Prime Video, Netflix, YouTube e Chromecast integrati ti consente di accedere a una vasta gamma di contenuti online direttamente dalla tua Smart TV, offrendo ore di divertimento e svago. Inoltre, con 1,5 GB di RAM e 8 GB di memoria interna, avrai ampio spazio per memorizzare le tue app preferite e i tuoi contenuti multimediali.

Se desideri semplificare il controllo della tua TV, il Google Assistant integrato ti permette di accedere rapidamente a funzioni e contenuti utilizzando solo la tua voce. Regola il volume, cambia canale o cerca il tuo film preferito senza alzarti dal letto o dal tavolo.

Non farti scappare questa opportunità di portare l’intrattenimento nella tua camera da letto o cucina con la Smart TV Xiaomi P1E da 32 pollici. A soli 149 euro, potrai goderti un’esperienza di visione di alta qualità e un mondo di contenuti a portata di mano, arricchendo le tue giornate con il miglior intrattenimento.

