Smart TV: Xiaomi F2, lo sconto di Natale

Alla vigilia del passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre, è il momento giusto per scegliere un nuovo televisore: oggi segnaliamo Xiaomi F2, la Smart TV con piattaforma Fire TV integrata, proposta da Amazon nella sua versione 4K da 43 pollici con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino.

Xiaomi F2 (43″): la Smart TV in sconto di 100 euro

Tra le sue caratteristiche, oltre al supporto nativo per tutte le più importanti piattaforme di streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ecc.), è da segnalare la dotazione di un telecomando con Alexa per interagire tramite comandi vocali. Non mancano poi HDR10, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione del prodotto.

In questo momento, la Smart TV di Xiaomi (modello F2 da 43 pollici) è in vendita su Amazon al prezzo finale di 299 euro, con uno sconto di 100 euro rispetto al listino.

Sei alla ricerca di un televisore di un marchio differente, con altre specifiche oppure con una diagonale più grande o più piccola? Dai un’occhiata alle offerte disponibili oggi sull’e-commerce.

