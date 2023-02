Smart TV Xiaomi a prezzo stracciato (sconto 100€)

Si chiama Xiaomi P1E ed è la Smart TV da 32 pollici protagonista oggi di un’ottima offerta su eBay che ne abbatte il prezzo, grazie allo sconto di 100 euro rispetto al listino. Pienamente compatibile con il nuovo digitale terrestre, ha tutto ciò che serve per l’intrattenimento in casa, con un design curato e discreto. Passiamo in rassegna i dettagli più significativi.

L’occasione: Xiaomi P1E è la Smart TV che cerchi

Tra le sue caratteristiche troviamo uno schermo HD Ready e funzionalità integrate grazie al sistema operativo Android preinstallato. Questo permette, ad esempio, di accedere a Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube e alle altre piattaforme di streaming (via Wi-Fi o con cavo Ethernet) senza lettori o player esterni. Ci sono poi altoparlanti stereo di buona qualità e un telecomando facile da usare in dotazione. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare la scheda del prodotto.

La promozione in corso permette di acquistare la Smart TV di Xiaomi da 32 pollici (modello P1E) al prezzo finale di soli 149 euro grazie allo sconto di 100 euro sul prezzo di listino proposto oggi su eBay.

A proporre l’affare è un venditore italiano (uno tra i più noti del marketplace) con già oltre 242.000 feedback positivi ricevuti dai clienti su eBay, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: chi sceglie di ordinarla subito la riceverà molto presto a casa sua.

