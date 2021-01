Nel corso dell’ultimo anno abbiamo tutti preso confidenza con lo smart working, imparando a lavorare da casa e ad essere produttivi come in ufficio anche dalle nostre abitazioni. Molte aziende ne hanno compreso il potenziale, scegliendo di continuare ad adottare questa modalità di collaborazione anche dopo il termine della crisi sanitaria, per questo molti stanno allestendo postazioni dedicate tra le mura domestiche: a loro consigliamo di dare uno sguardo alle offerte dedicate allo smart working disponibili su eBay fino al 31 gennaio.

Su eBay una settimana di sconti per lo smart working

Ci sono computer desktop e laptop, una vasta gamma di accessori e periferiche per lo storage o per altre finalità, scrivanie con design in grado di adattarsi a ogni ambiente e articoli di cancelleria. La riduzione di prezzo arriva fino a -60% (e oltre in qualche occasione), la spedizione è sempre gratuita. Ecco qualche esempio.

Lenovo V15 portatile da 15,6 pollici con CPU AMD a 489,90 euro;

Samsung 860 EVO unità SSD da 250 GB a 39,90 euro;

Toshiba disco fisso esterno da 1 TB a 44,90 euro;

modem router Huawei B525S-23A a 114,90 euro;

scrivania con mensola e libreria in metallo e legno a 59,99 euro;

sedia da ufficio con poggiatesta a 79,95 euro;

Era solo un piccolo assaggio: l’elenco completo delle offerte può essere consultato su eBay: la promozione è valida ancora per qualche giorno, fino a fine mese.