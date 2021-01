Chi ha detto che un Mini PC non è in grado di sostituire un computer desktop completo? Una tesi definitivamente smontata da quello del marchio MinisForum proposto oggi in offerta lampo su Amazon che offre caratteristiche adatte anche alla produttività, soprattutto per chi si trova nell’esigenza di dover lavorare da casa in smart working. Le dimensioni sono 154x153x62 millimetri, il peso è 1,17 Kg.

Mini PC in sconto: offerta lampo per il “mostro” di MinisForum

La scheda delle specifiche tecniche lascia pochi dubbi sulle potenzialità: processore Ryzen 5 3400GE, GPU Radeon Vega 11 Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 PCIe da 512 GB per lo storage (con possibilità di installare un’altra SSD o un disco fisso), lettore per chede microSD, modulo WiFi 6 Intel AX200 per la connettività wireless, Bluetooth 5.1, quattro porte USB 3.1, due slot Ethernet, uscite video HDMI e DisplayPort con supporto al 4K e la possibilità di connettere due monitor in contemporanea, quattro jack audio da 3,5 mm e Kensington Lock.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo nel Mini PC di MinisForum oggi proposto con il 15% di sconto su Amazon grazie all’offerta lampo: un ottimo affare per chi desidera allestire una nuova postazione desktop con il minimo dell’ingombro sulla scrivania.