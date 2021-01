Secondo il 47% delle donne italiane attive nel settore tecnologico gli effetti causati da COVID-19 hanno ritardato il loro avanzamento di carriera. Il 45% ritiene invece che lo smart working possa facilitare il raggiungimento della parità di genere. Il fenomeno è complesso e Kaspersky ha cercato di spiegarlo con il report “Where are we now? Understanding the evolution of women in technology” appena pubblicato. La versione integrale è raggiungibile tramite il link a fondo articolo.

La pandemia e la carriera delle donne in smart working

I cambiamenti innescati nel corso dell’ultimo anno sono da molte professioniste ritenuti positivi: il 32% preferisce lavorare da casa, il 29% di essere addirittura più efficiente e produttiva tra le mura domestiche. Il 38% apprezza la possibilità di avere una maggiore autonomia.

Non manca tuttavia un rovescio della medaglia: secondo quanto emerso “i potenziali vantaggi del lavoro da remoto per le donne sono stati in qualche modo oscurati da alcune dinamiche sociali”. Il 44% delle intervistate ha dichiarato di aver fatto molta fatica a dividersi tra lavoro e vita familiare. A influire per il 60% l’esigenza di dedicarsi alle faccende di casa (tra gli uomini la quota si è fermata al 36%) e per il 66% la necessità di occuparsi di questioni relative alla didattica a distanza (37% per gli uomini).

Chiudiamo con il commento di Evgeniya Naumova, Vice Presidente della Global Sales Network di Kaspersky.