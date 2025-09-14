Smart working sicuro: ecco lo strumento più efficace per lavorare ovunque senza pensieri

In Italia uno smart working sicuro è l’esigenza di migliaia di professionisti, che da tempo hanno sposato l’innovativa modalità di lavoro abbandonando in via definitiva il classico ufficio. Un’esigenza perché, nella maggior parte dei casi, il lavoro agile si svolge in contesti dove la sicurezza della connessione alla rete Internet pone più di un interrogativo.

Sappiamo, infatti, che il Wi-Fi pubblico rappresenta nove volte su dieci una rete non protetta. E se si lavora a documenti importanti affidandosi a una rete di questo tipo, le conseguenze possono essere tra le più devastanti, arrivando perfino alla perdita del lavoro stesso.

Detto questo, lavorare in smart working in sicurezza è possibile, basta solo un piccolo accorgimento per rendere innocuo il rischio di una rete Wi-Fi non protetta, come quella di aeroporti, hotel, ristoranti, treni, sale di attesa e compagnia bella. Un accorgimento identificato nella VPN, servizio di rete privata virtuale divenuto al giorno d’oggi indispensabile.

Il funzionamento di una VPN è molto semplice: in estrema sintesi, il servizio in questione maschera l’indirizzo IP dell’utente, rendendo di conseguenza l’attività personale svolta sul web invisibile agli occhi di hacker, utenti malintenzionati e, più in generale, cybercriminali. Ciò significa, quindi, una privacy ottimale sia dei propri dati personali sia dei documenti dell’azienda per cui si lavora o collabora.

Oggi di VPN ce ne sono tante, sono poche però quelle affidabili. Tra queste figura NordVPN, autentico punto di riferimento del settore, anche per via delle diverse funzionalità proprietarie pensate per la sicurezza e la privacy dei suoi utenti.

In questi giorni i piani di due anni di NordVPN beneficiano di uno sconto diretto del 73%, offerta che consente di attivare il servizio a partire da 3,09 euro al mese, uno dei prezzi più bassi di tutto l’anno. A tutto questo, poi, si aggiungono anche tre mesi extra in regalo.