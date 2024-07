Smart working sicuro: gli strumenti essenziali di Norton Antivirus

Norton Antivirus Plus è la soluzione perfetta per lavorare in modo sicuro in smart working. Sviluppata da uno dei leader nel mercato della cybersecurity, integra strumenti essenziali che non si limitano alla protezione dai malware, come vedremo a breve. Attivalo subito al prezzo di 1,67 euro al mese, approfittando dello sconto del 42% (per il primo anno) proposto in questo momento.

Norton Antivirus Plus per lo smart working sicuro

Include, tra le altre cose, un password manager utile per archiviare in modo sicuro e automatizzato i codici di accesso ai propri account oltre a 2 GB di spazio sul cloud per il backup dei file, dai documenti di lavoro ai contenuti multimediali. Il software può essere installato e configurato su un dispositivo a scelta, tra computer con sistema operativo Windows e macOS oppure smartphone e tablet con piattaforma Android o iOS. Per l’elenco completo delle funzionalità, dai un’occhiata al sito ufficiale.

Al prezzo mensile di soli 1,67 euro, a conti fatti poco più di un caffè, la spesa è davvero irrisoria, se si considera anche la 100% Promessa Protezione Virus. Si tratta del servizio di rimozione per malware e ransomware fornito da personale esperto, a cui rivolgersi nel caso in cui da soli non si è in grado di procedere. In caso di impossibilità o di esito negativo, è previsto un rimborso della cifra.

Visita la pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli in merito alla promozione, per l’elenco completo dei requisiti minimi di sistema necessari per l’installazione di Norton Antivirus Plus e per tutte le altre formule che includono gli altri strumenti di cybersecurity proposti dalla software house, dalla VPN dedicata alla navigazione anonima al Dark Web Monitoring per ricevere avvisi sulle violazioni degli account.