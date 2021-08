Smart working, tieni bene i piedi per terra

Quale sarà la tua postazione di studio o lavoro dopo l'estate? E dove metterai i piedi? Le due domande sono soltanto apparentemente scollegate e prive di significato, ma in realtà si tratta esattamente dei due interrogativi da porsi quando ci si chiede come e se uno strumento possa essere utile:

L'adozione di un poggiapiedi, soprattutto in ambito casalingo per una propria postazione di smart working, è molto utile per stimolare l'asservimento ad una posizione consona sulla sedia, senza abbandonarsi e scivolare sul coccige con effetti deleteri al passare delle ore. Non solo: inclinare il piano permette di osservare una posizione realmente educata, che consente di rimanere più facilmente e più fedelmente appoggiati al supporto lombare e godere quindi di maggiori benefici anche dalla propria seduta.

Il poggiapiedi è in offerta oggi con lo sconto del 40%: se a prezzo pieno si pensa spesso “posso farne a meno”, al costo di soli 21,66 euro è cosa più che intelligente valutarne l'adozione per le proprie ore quotidiane di studio o lavoro. Lo smart working per molti non sarà un semplice riempitivo, ma sempre di più sarà una realtà di lunga gittata: dotarsi della strumentazione necessaria e curare la propria salute psicofisica è fondamentale per poter sopportare molte ore in solitudine, con la mente infilata nel display ed il ragionamento inchiodato ai propri file.

Meglio tenere i piedi ben saldi per terra e un poggiapiedi diventerà facilmente il passatempo che le tue suole troveranno mentre stimoli la creatività, cerchi concentrazione ed inarchi la schiena in cerca di sollievo. Attenzione, però: le scorte stanno per esaurirsi e l'offerta lampo su Amazon potrebbe terminare prima della sua scadenza naturale.