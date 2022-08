Smartband con Alexa integrata a soli 22 euro: l'offerta di Amazon

Se sei in cerca di un assistente tecnologico per la tua attività fisica, senti questa offerta di Amazon. Lo smartband di Asiameng, con Alexa integrata, lo paghi infatti soltanto 22,49 euro. Merito dello sconto del 10% subito applicato sul prezzo di listino: se sei un abbonato Prime hai la spedizione gratuita ed immediata e sarà a casa tua già domani.

Smarband con Alexa integrata: il compagno ideale per il fitness

Questo pratico ed elegante smartband è dotato di 14 modalità di allenamento per il fitness, che ti aiutano a tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell’allenamento. I battiti cardiaci vengono monitorati in tempo reale per 24 al giorno, dandoti modo di analizzarli in grafici di facile a lettura con l’app integrata.

Non si tratta però soltanto di uno strumento per la salute e l’attività sportiva dato che, nel suo piccolo, lo smartband Asiameng include delle funzionalità da smartwatch. Puoi ricevere infatti direttamente sul piccolo schermo le notifiche di chiamate, messaggi, eventi di calendario e di applicazioni come Facebook, WhatsApp, Telegram, Gmail, Messenger e Instagram. Inoltre, ti aiuta a ritrovare il telefono quando è nelle vicinanze.

Sorprendente è l’integrazione con l’assistente vocale Alexa, a cui puoi chiedere informazioni sul meteo oppure sfruttarla per controllare i dispositivi smart Home della tua casa con la massima semplicità.

Un’affare dunque da non perdere: solo 22,49 euro per uno smartband completo di tutte le funzioni che ti aspetteresti e forse anche qualcosa di più. E puoi scegliere tra differenti colorazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.