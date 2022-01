Smartflower Pop, il fiore che immagazzina energia solare

Da lontano potrebbe sembrare uno strano e artificiale girasole gigantesco, ma in realtà quello che potreste scoprire avvicinandovi è lo Smartflower Pop, un dispositivo atto a catturare energia solare in modo intelligente, e ovviamente, tutto in automatico.

Lo Smartflower Pop di base seguirebbe il sole catturando i raggi solari, producendo così elettricità e gestendola nel corso delle ore successive (offrendo servizio anche di notte). Questi pannelli solari, che seguono la struttura più classica di un fiore, formano insieme una superficie di 18 metri quadrati e sono capaci di muoversi autonomamente così da avere un orientamento adatto alla cattura dei raggi solari.

Ciò che infatti va a rendere poco efficienti, in alcuni casi, i pannelli solari classici (quelli che vediamo sopra i tetti delle case, per esempio) è il loro essere sempre nella stessa posizione (mentre sappiamo che il miglior modo per catturare i raggi solari è quello di riceverli sulla superficie assorbente con un orientamento di 90 gradi).

In media quindi, uno Smartflower Pop sarà più efficiente di un sistema classico di circa il 40%. Interessante anche il fatto che un dispositivo di questi potrà generare tra i 3400 e i 6200 kWh (a seconda della posizione geografica), e quindi dovrebbe bastare uno di questi Smartflower per coprire tutto il fabbisogno medio di una casa (che è di circa 3500 kWh l'anno).

Lo Smartflower Pop potrà essere affiancato ad un sistema di batterie che troverà posto nello stelo di questo fiore, che potrà tornare utile la notte e immettere energia nella rete elettrica, così da risparmiare ulteriormente.

Un altro vantaggio di questo dispositivo è il fatto che questo fiore smart potrà pulirsi da solo: l'apertura e l'attivazione infatti, sfrutterà il movimento dei singoli petali per muovere delle spazzole sopra i vari pannelli, così da togliere eventuali sporcizie o polvere. Smartflower Pop è un prodotto Solarix Chile, azienda che si pone come obiettivo quello di favorire il passaggio ad un'energia pulita per tutto il Cile.