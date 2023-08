Smartphone Android 12+128GB: su Amazon a soli 110€ grazie a questo sconto

Scopri il nuovo smartphone Ulefone, disponibile su Amazon a un incredibile prezzo scontato di soli 110 euro, anziché 129,99 euro. Questo affare è troppo vantaggioso per lasciartelo sfuggire.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è la presenza di Android 13, l’ultimo sistema operativo che mette al centro la personalizzazione e la privacy. La versione pura di Android 13 è priva di pubblicità o software indesiderati preinstallati, offrendoti un’esperienza pulita e senza fronzoli.

Smartphone Android: perché è da non perdere

Ma le caratteristiche di questo telefono non si fermano qui. Con una potenza eccezionale fornita dal processore octa-core, 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, sarai in grado di gestire facilmente anche le applicazioni più esigenti. Che tu stia giocando, lavorando o semplicemente navigando sul web, il tuo smartphone Ulefone sarà pronto a rispondere alle tue esigenze.

La fotocamera posteriore da 50 MP ti permetterà di catturare foto e video sbalorditivi, mentre la lente macro da 2 MP ti consentirà di scattare dettagliate foto in primo piano. La fotocamera frontale da 8 MP è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità. E grazie al suo ampio schermo HD+ da 6,517 pollici, potrai goderti immagini, video e app con dettagli straordinari.

La batteria di questo smartphone supporta la ricarica rapida tramite la porta USB di tipo C. Potrai quindi caricare il telefono velocemente e facilmente, senza dover attendere a lungo. E se hai bisogno di connettere altri dispositivi, la possibilità di utilizzare la funzione OTG tramite la porta USB tipo C ti sarà particolarmente utile.

Infine, il supporto per 4G Dual SIM VoLTE garantisce che rimarrai sempre connesso ovunque tu vada. Con la possibilità di utilizzare più numeri di telefono o operatori grazie alle slot per schede SIM sostituibili a caldo, sarai flessibile nelle tue comunicazioni. Inoltre, il supporto per GPS, Glonass, Beidou e Galileo ti assicura una precisione ottimale nelle informazioni di localizzazione.

Non perdere l’opportunità di avere uno smartphone Android 12+128GB di alta qualità a soli 110 euro. Acquista subito il tuo Ulefone su Amazon e goditi prestazioni elevate, spazio di archiviazione generoso e un sistema operativo all’avanguardia, il tutto a un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.