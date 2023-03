Smartphone Android a 79€: l'affare nelle Offerte di Primavera

Chi cerca uno smartphone Android economico può puntare oggi senza esitazioni su realme Narzo 50i Prime: è in vendita al prezzo finale di soli 79,99 euro grazie allo sconto proposto da Amazon tra le Offerte di Primavera. Ha tutto ciò che server per comunicare, navigare, guardare video, film e serie TV in streaming, scaricare giochi e applicazioni.

Offerte di Primavera: realme Narzo 50i a 79 euro

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, integra un display da 6,5 pollici, il processore octa core Unisoc Tiger T612 con GPU Mali-G57, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB, fotocamera posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel, Wi-Fi, Bluetooth, supporto Dual SIM e batteria da 5.000 mAh. Per altre informazioni consultare la scheda completa.

Come scritto in apertura, in questo momento hai la possibilità di acquistare lo smartphone realme al prezzo finale di soli 79,99 euro. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire, lo sconto è automatico. L’e-commerce garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

Al via oggi, le Offerte di Primavera Amazon consentono di approfittare dei tagli di prezzo sui prodotti di ogni categoria. Quelle migliori delle sezioni Informatica ed Elettronica saranno segnalate su queste pagine. Ricordiamo che l’evento si concluderà alle 23:59 di mercoledì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.