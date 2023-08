Smartphone Android a 79 euro: occasione Amazon sul Blackview A52

Grazie all’offerta di Amazon, oggi puoi mettere le mani sullo smartphone Blackview A52 al prezzo straordinario di soli 79,99 euro, grazie all’applicazione di un coupon direttamente in pagina. Questo affare è un vero e proprio tesoro, che ti offre un dispositivo potente e ricco di funzioni a un costo estremamente conveniente.

Blackview A52: lo smartphone Android davvero economico

Il Blackview A52 è uno smartphone progettato con colori ispirati alla natura, come il grigio spazio e il blu cielo, presentandosi come un accessorio elegante che farà colpo su amici e familiari. La texture opaca della superficie e il design ergonomico con bordi piatti non solo conferiscono una sensazione premium quando lo si tiene in mano, ma lo rendono anche un regalo ideale per le festività o occasioni speciali.

Ma il Blackview A52 non è solo bellezza estetica. Le sue caratteristiche interne sono altrettanto impressionanti. Con 3GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite scheda Micro SD, questo smartphone offre ampio spazio per le tue app preferite e un’esperienza multitasking senza ritardi grazie al potente processore octa-core.

La batteria da 5180mAh garantisce fino a due giorni di utilizzo normale, consentendoti di affrontare la giornata senza preoccuparti di rimanere senza energia. Inoltre, il supporto Dual 4G LTE ti assicura una connessione veloce e stabile, ovunque tu sia.

La qualità dell’esperienza visiva è garantita dallo schermo HD+ da 6.52 pollici, con risoluzione 720×1600 e rapporto schermo/corpo dell’87.6%.

Questo schermo cattura immagini vivide e reali, mentre la fotocamera principale da 13MP ti permette di salvare momenti fantastici con modalità creative come panorama a 360 gradi, time-lapse e modalità ritratto. Inoltre, lo sblocco con Face ID e impronte digitali garantisce un accesso rapido e sicuro al tuo smartphone.

Non perdere questa occasione di portarti a casa lo smartphone Blackview A52 a soli 79,99 euro grazie al coupon applicabile su Amazon. Sfrutta al massimo le sue potenzialità, dalla potente batteria alla fotocamera versatile e goditi la versatilità di un dispositivo moderno e funzionale.

