Smartphone Android economico: BOMBA AMAZON, lo paghi solo 100 euro

Hai bisogno di un nuovo smartphone senza spendere troppo? Questo dispositivo Android è perfetto: applicando il coupon sconto che trovi in pagina puoi pagarlo infatti solo 100 euro. Ad un prezzo bassissimo ti porti a casa un telefono completo davvero di tutto.

Smartphone Android economico in offerta a 100 euro: la scheda tecnica

Scopriamo quindi insieme la scheda tecnica di questo smartphone che arriva a costarti soltanto 100 euro. Il modello è il Blackview A52 Pro e si presenta con un design classico ed elegante, offrendoti il miglior rapporto qualità-prezzo.

Dotato di 12GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile, lo smartphone è in grado di gestire agevolmente le esigenze quotidiane e le applicazioni più avanzate. Il suo schermo da 6.52 pollici a 90 Hz garantisce un’esperienza visiva fluida e reattiva, migliorando ulteriormente il piacere d’uso.

Il tutto è alimentato dal nuovo sistema operativo Android 13, per darti in questo senso tutti gli aggiornamenti di sicurezza e le funzionalità di ultima generazione. La batteria con una capacità di 5180mAh ti permette di utilizzarlo per l’intera giornata senza preoccuparti che si scarichi.

Bene anche il comparto fotografico con un obiettivo da 13MP + 5MP che cattura dettagli nitidi e immagini di alta qualità. Infine, il processore octa-core e la tecnologia di programmazione della CPU Blackview garantiscono un equilibrio tra elevate prestazioni e un consumo energetico intelligente.

Tutto quello che devi fare è spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina per pagare questo eccezionale smartphone Android economico a soli 100 euro. Non fartelo scappare.

