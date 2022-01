Smartphone con batteria INFINITA grazie a questo Powerbank MINI

Lo metti in tasca e neanche lo avverti tanto è leggero e compatto. Questo powerbank è proprio un salvavita che ti torna utile quando meno te lo aspetti, ma vedi il lato positivo: dal momento che in termini di spazio è zero, lo puoi avere sempre dietro. Lo colleghi in un attimo al tuo smartphone o a qualunque altro dispositivo che necessità di una carica e lui fa il suo dovere. Prima di scoprire altri dettagli ti devo dire il pezzo forte: costa appena 12,99€ in promozione su Amazon. Sai cosa devi fare? Acquistarlo il prima possibile, altrimenti rischi di perdere questa occasione.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Powerbank mini: chi ha detto che piccolo non è potente?

Un powerbank ormai è obbligatorio da avere in casa. La vita è sempre più frenetica e passare più tempo fuori casa è diventato un gesto abituale. Non rinunciare mai ad avere il tuo smartphone al massimo del potenziale, soprattutto se con una spesa minima puoi avere la certezza di due ricariche extra.

Il potenziale di questo gioiellino è infatti infinito perché con 10000 mAh di capacità puoi fare ciò che vuoi. Compatibile con qualsiasi brand in commercio, nel giro di pochissimo tempo ti regala l'autonomia di cui eri in cerca.

Il suo potenziale si eleva grazie all'indicatore a LED che presenta diverse tacche: ognuna si spegne in base al livello di energia rimasta in modo da farti sapere sempre a che punto è. Ma non è finita qua: ha una classica entrata USB che una Type C per sfruttare le massime velocità.

Cosa aspetti a regalarti questo gioiellino? Di una comodità assurda diventa tuo con soli 12,99€, un prezzo veramente sbalorditivo. Se poi conti che con Prime le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, non puoi avere altri dubbi.