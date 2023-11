Smartphone con doppia fotocamera e 4000mAh a soli 69,99 euro su Amazon

Per chi cerca uno smartphone Android economico capace di soddisfare tutte le esigenze di base e con un’ottima batteria questo Ulefone Note 15 è semplicemente perfetto. Oggi, spuntando il coupon sconto che trovi in pagina, puoi pagarlo ad un prezzo ridicolo: appena 69,99 euro. Un’occasione perfetta come secondo telefono o muletto da battaglia.

Ulefone Note 15: la scheda tecnica dello smartphone a 69,99 euro

Ecco cosa offre l’Ulefone Note 15:

5GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibili fino a 64GB

Processore quad-core

Sistema operativo Android 12 GO

Schermo HD+ da 6,2 pollici

Batteria da 4000mAh

Doppia fotocamera posteriore da 8MP+5MP

Modalità anziani e modalità bambini

Tre slot per schede

Con 5GB di RAM e 32GB di memoria interna, l’Ulefone Note 15 è perfetto per svolgere qualsiasi attività quotidiana, come navigare sul web, controllare la posta elettronica, utilizzare i social media o giocare. Il processore quad-core, in combinazione, garantisce un’esperienza fluida e senza lag, anche con le applicazioni più impegnative.

L’Ulefone Note 15 è dotato dell’ultimo sistema operativo Android 12 GO, che offre un’esperienza Android pura e piacevole, evitando annunci pubblicitari fastidiosi e rumorosi. Lo schermo HD+ da 6,2 pollici offre un’esperienza visiva incredibile in termini di chiarezza, colore e dettaglio e la batteria da 4000mAh garantisce una lunga autonomia, anche con un uso intensivo.

La doppia fotocamera posteriore da 8MP+5MP ti consente di scattare foto e video soddisfacenti in qualsiasi condizione. Mentre sono molto interessanti le modalità anziani e bambini che rendono l’Ulefone Note 15 uno smartphone adatto a tutti, dai più giovani ai più anziani.

I tre slot per schede ti consentono infine di utilizzare due SIM card e una scheda microSD contemporaneamente, senza dover rinunciare a niente.

Insomma, l’Ulefone Note 15 è uno smartphone completo e versatile, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non perdere questa occasione e acquistalo subito su Amazon a soli 69,99 euro applicando il coupon sconto in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.