Smartphone con schermo panoramico AMOLED: 100€ di sconto con coupon

Grazie all'incredibile offerta su Amazon, puoi portare a casa lo smartphone ZTE Axon 30 a un prezzo speciale di soli 299 euro invece di 399, grazie al coupon da applicare in pagina.

Questa è un’occasione da non perdere per avere tra le mani un dispositivo potente e innovativo, pronto a soddisfare tutte le tue esigenze.

ZTE Axon 30: lo smartphone col display panoramico

Il cuore pulsante di questo smartphone è il suo straordinario schermo panoramico AMOLED da 6.92 pollici, che ti regalerà un’esperienza di visualizzazione senza paragoni. Che tu sia appassionato di video, giochi o navigazione online, lo schermo di Axon 30 ti stupirà con la sua nitidezza, i colori vividi e la fluidità delle immagini grazie al suo aggiornamento a 120 Hz. Inoltre, le frequenze di campionamento tattili a 360 Hz garantiscono una risposta ai tuoi tocchi più rapida e precisa.

La fotocamera sottoschermo è un altro incredibile punto di forza di questo dispositivo. Con il sistema multi-camera da 64 MP, sarai in grado di scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione, catturando ogni dettaglio con chiarezza e precisione. La registrazione video HD 4K a 60FPS ti permetterà di realizzare video stabili e fluidi, perfetti per condividere i tuoi momenti più speciali con gli amici e la famiglia.

ZTE Axon 30 non trascura la tua salute visiva, infatti è orgoglioso di possedere una tripla certificazione autorizzata per la cura degli occhi da TUV, SGS e UL americano. Grazie alla riduzione della radiazione di luce blu e allo sfarfallio dello schermo ridotto, potrai leggere, guardare film e giocare in totale comfort e sicurezza.

Le prestazioni di questo smartphone sono assicurate dal gaming chipset Snapdragon 870 con UFS3.1, che offre prestazioni della CPU aumentate del 190% e prestazioni della GPU aumentate del 330%. Con questa potenza potrai gestire facilmente le tue app preferite, eseguire giochi ad alta intensità grafica e goderti un’esperienza di utilizzo fluida e senza interruzioni.

Non farti sfuggire questa incredibile offerta e acquista subito lo smartphone ZTE Axon 30 su Amazon a soli 299 euro. Scopri il piacere di avere un dispositivo all’avanguardia, con uno schermo panoramico AMOLED e prestazioni potenti a un prezzo irresistibile.

