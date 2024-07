Smartphone da acquistare al Prime Day 2024: lista DEFINITIVA

Sono appena iniziati i saldi del Prime Day e beh, ci sono tanti smartphone in offerta. Se hai aspettato questo evento per fare il tuo affare ho ottime notizie per te. Marchi importanti hanno deciso di partecipare al più grande affare di Amazon e hai davanti a te telefoni di varie fasce di prezzo che possono conquistarti a pieno.

Non perdere neanche un secondo e collegati al volo per poter acquistare il tuo preferito. Trovi diverse modalità di pagamento, in alcuni casi anche pagamento con finanziamento e con le rate di Amazon.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

PS: le offerte sono riservate ai clienti Prime, se ancora non lo sei attiva i 30 giorni di prova gratuita nella pagina dedicata.

Gli smartphone in offerta ai Prime Day 2024: i più invitanti

Sono diversi i modelli in promozione ma per facilitare le cose, ho deciso di elencarteli in ordine crescente (in termini di prezzo) così da capire se c’è qualcosa che ti interessa e che rispetta il tuo budget.

Se cerchi uno smartphone che offra prestazioni eccellenti senza svuotarti il portafoglio, Poco M6 è qui a tua disposizione. Dotato di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, questo smartphone è alimentato dal processore MediaTek. Ampio display per goderti ogni immagine vivida, fotocamera principale da 108MP e batteria che ti porta al giorno dopo con tanto di ricarica veloce da 33W. In vendita su Amazon a soli 139,90€ con sconto del 18%.

Segue Xiaomi Redmi Note 13, la scelta perfetta. Con il processore Snapdragon 685 e una memoria spaziosa garantita dagli 8GB di RAM e i 128GB di storage non hai nulla da temere. Merita una nota la spettacolare tripla fotocamera da 108MP con cui puoi catturare ogni momento con dettagli incredibili. Il tutto su un brillante schermo Full HD+ ti fa immergere in uno spettacolo. In offerta a soli 169,90€ con sconto del 26%.

Il Realme 12x 5G è lo smartphone perfetto se desideri un dispositivo all’avanguardia a un prezzo competitivo. Con 6GB di RAM e 128GB di memoria, hai prestazioni eccezionali grazie anche alla fotocamera AI da 50MP e al display con refresh da 120 Hz, ideale sia per gaming che per lo streaming. La connettività 5G ti tiene sempre connesso mentre la batteria ti porta fino al giorno dopo. In vendita a soli 169,90€ con sconto del 15%.

Da prendere in considerazione è anche OPPO Find X5 Lite. Uno smartphone che non passa mai di moda con una lista di caratteristiche eccezionali. Per citartene alcune 8GB e 256GB di spazio di archiviazione, tripla fotocamera dotata di AI, display infinito con risoluzione avanzata e batteria che non teme l’0%. In vendita ad appena 279,99€ con sconto del 40%.

Salendo di prezzo, passiamo a dei gioiellini della loro fascia.

Non ha bisogno di presentazioni ma ecco Nothing Phone (2a). Uno smartphone originale in tutto e per tutto, a partire dall’estetica e passando per il suo sistema. Con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, questo smartphone ti offre prestazioni fluide e veloci, mentre il Nothing OS 2.5 garantisce un’esperienza utente intuitiva e pulita. In vendita ad appena 329,99€ con sconto del 5%.

Ad esempio non puoi ignorare Realme GT 6T 5G che è un vero concentrato di potenza e innovazione. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, non manca all’appello il chip Snapdragon 7+ Gen 3. Le prestazioni straordinarie? Sono all’ordine del giorno. Altre caratteristiche importanti sono: il super display da 120Hz, la ricarica SUPERVOOC da 120W e il comparto fotografico che ti fa fare sempre un figurone. Disponibile a soli 379,99€ con sconto del 31%.

Il Google Pixel 8a è lo smartphone Android che ti offre l’innovativa esperienza fotografica di Pixel in un elegante design. Con 256GB di spazio di archiviazione, hai tutto lo spazio necessario per le tue foto, video e app. Inoltre, ti viene data una cover protettiva. Un mix di potenza, eleganza e praticità. In vendita ora a soli 499€.

Se invece cerchi uno smartphone con prestazioni ancora più avanzate, non perdere di vista Xiaomi 14. Qui siamo nella fascia alta con una combinazione di potenza e stile unica. Infatti hai 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, per non scendere a compromessi. Equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen3, le prestazioni eccezionali per tutte le tue esigenze. Il display AMOLED con refresh rate a 120Hz garantisce una visione fluida e colori vivaci. In vendita a 899,90€ con sconto del 18%.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è un capolavoro di tecnologia e design, una delle stelle di questo Prime Day. Con il suo display QHD+ Dynamic AMOLED 2X, la fotocamera principale da 200MP che cattura dettagli incredibili in ogni scatto e la RAM da 12GB e la memoria interna da 512GB che assicurano velocità e spazio per tutte le tue app e file, non fai a meno di niente. Per non parlare della comodità avanzata che hai grazie allo stilo integrato. Ora disponibile a soli 1169€ con sconto del 28%.