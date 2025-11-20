Smartphone da comprare al Black Friday Amazon 2025

Il via alla Settimana del Black Friday porta su Amazon migliaia di offerte e sconti, in ogni categoria dell’e-commerce. Qui è dove ci concentriamo sui migliori smartphone in promozione, così da fornire qualche suggerimento utile a chi ne sta cercando uno nuovo. Abbiamo cercato di spaziare tra diversi brand e fasce di prezzo, per accontentare tutti.
Black Friday Amazon 2025: i migliori smartphone in offerta
Iniziamo con un top di gamma, il nuovo Xiaomi 15T Pro che per l’occasione scende al suo prezzo minimo da quando è in vendita. Integra il processore MediaTek Dimensity 9400+ e un comparto fotografico potenziato da Leica con teleobiettivo 5x.
XIAOMI 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care da 6,83″ 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Teleobiettivo Leica 5x Pro da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Marrone Moka, Caricabatterie non incluso
699,90€799,90€-13%
C’è poi l’offerta su Google Pixel 10, il più recente smartphone di bigG. Al di là dell’ottimo comparto hardware, il valore aggiunto è rappresentato dall’intelligenza artificiale di Gemini, profondamente integrata.
Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3″ – nero ossidiana, 256GB
699,00€999,00€-30%
POCO X7 Pro è tra gli altri affari da segnalare, grazie al forte sconto proposto da Amazon. Può vantare 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, la batteria da 6.000 mAh e la ricarica HyperCharge da 90 W.
Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Nero
279,90€329,90€-15%
Ottimo anche l’affare dedicato a realme 14 Pro+. In questo caso a renderlo unico è il design, con una scocca che cambia colore in base alla temperatura, caratteristica mai vista nella categoria.
realme 14 Pro+ Smartphone 5G, Grigio, fotocamera Sony OIS Periscopica 3X, design che cambia colore sensibile al freddo,display da 120Hz, 18GB(8+10expansione)+256GB,IP69,Nessun adattatore
319,99€359,87€-11%
Prezzo stracciato per Redmi A5, la scelta giusta per chi cerca uno smartphone economico. Non mancano funzionalità avanzate come l’AI per potenziare il comparto imaging.
Redmi A5 Smartphone, 3+64GB, Verde, dual camera con AI da 32MP, ampia batteria da 5200mAh (typ), potente processore octa-core, display immersivo da 6,88″ a 120Hz (caricatore non incluso)
69,90€79,90€-13%
Segnaliamo anche l’offerta per ASUS ROG Phone 8 Pro. È un telefono progettato per il gaming con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate 165 Hz e fotocamera da 50 megapixel stabilizzata gimbal. Integra il sistema di raffreddamento GameCool 8.
ASUS ROG Phone 8 Pro, EU Ufficiale, Nero (Phantom Black), 16GB RAM 512GB Storage, Snapdragon 8 Gen 3, 6,78″ AMOLED 165Hz, Fotocamera 50MP con Gimbal
1.199,62€1.655,00€-28%
Molto economico, il Samsung Galaxy A70 è minimalista, ma ha tutto ciò che serve per l’utilizzo quotidiano. Non lasciarti sfuggire la promozione appena iniziata, potrebbe andare sold out in fretta.
Samsung Galaxy A70 – Smartphone 4G (6,7” – 128GO – 6 GO RAM) – BLACK – Version France
213,75€228,07€-6%
Concludiamo con un modello sicuramente meno noto rispetto ai precedenti, ma che per molti potrebbe rappresentare un ottimo affare: OUKITEL WP23 Plus, uno smartphone rugged oggi in forte sconto. Ha 24 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, un’enorme batteria da 10.600 mAh e non teme le cadute.
OUKITEL WP23 Plus Rugged Smartphone 2025, 24GB+256GB/1TB Telefono Indistruttibile, 10600mAh Smartphone Rugged, 6.52″ HD Rugged Phone, Octa-Core Telefono Rugged, Dual SIM/NFC/Fingerprint/GPS/OTG, Nero
135,36€142,49€-5%
L’iniziativa di Amazon per la Settimana del Black Friday proseguirà fino al Cyber Monday dell’1 dicembre. È accessibile a tutti, anche senza abbonamento Prime. Per sfogliare il catalogo delle occasioni visita l’e-commerce.