 Smartphone da comprare al Black Friday Amazon 2025
Ecco quali sono, secondo noi, i migliori smartphone in offerta da oggi su Amazon per la Settimana del Black Friday: la nostra selezione.
Tecnologia Mobile
Il via alla Settimana del Black Friday porta su Amazon migliaia di offerte e sconti, in ogni categoria dell’e-commerce. Qui è dove ci concentriamo sui migliori smartphone in promozione, così da fornire qualche suggerimento utile a chi ne sta cercando uno nuovo. Abbiamo cercato di spaziare tra diversi brand e fasce di prezzo, per accontentare tutti.

Black Friday Amazon 2025: i migliori smartphone in offerta

Iniziamo con un top di gamma, il nuovo Xiaomi 15T Pro che per l’occasione scende al suo prezzo minimo da quando è in vendita. Integra il processore MediaTek Dimensity 9400+ e un comparto fotografico potenziato da Leica con teleobiettivo 5x.

XIAOMI 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care da 6,83

XIAOMI 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care da 6,83″ 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Teleobiettivo Leica 5x Pro da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Marrone Moka, Caricabatterie non incluso

699,90799,90€-13%

C’è poi l’offerta su Google Pixel 10, il più recente smartphone di bigG. Al di là dell’ottimo comparto hardware, il valore aggiunto è rappresentato dall’intelligenza artificiale di Gemini, profondamente integrata.

Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3

Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3″ – nero ossidiana, 256GB

699,00999,00€-30%

POCO X7 Pro è tra gli altri affari da segnalare, grazie al forte sconto proposto da Amazon. Può vantare 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, la batteria da 6.000 mAh e la ricarica HyperCharge da 90 W.

Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Nero

Xiaomi POCO X7 Pro (smartphone), 12+512GB, 50MP camera principale con OIS, batteria da 6.000mAh (typ) con ricarica HyperCharge da 90W, IP68, funzioni AI (caricabatterie non incluso), Nero

279,90329,90€-15%

Ottimo anche l’affare dedicato a realme 14 Pro+. In questo caso a renderlo unico è il design, con una scocca che cambia colore in base alla temperatura, caratteristica mai vista nella categoria.

realme 14 Pro+ Smartphone 5G, Grigio, fotocamera Sony OIS Periscopica 3X, design che cambia colore sensibile al freddo,display da 120Hz, 18GB(8+10expansione)+256GB,IP69,Nessun adattatore

realme 14 Pro+ Smartphone 5G, Grigio, fotocamera Sony OIS Periscopica 3X, design che cambia colore sensibile al freddo,display da 120Hz, 18GB(8+10expansione)+256GB,IP69,Nessun adattatore

319,99359,87€-11%

Prezzo stracciato per Redmi A5, la scelta giusta per chi cerca uno smartphone economico. Non mancano funzionalità avanzate come l’AI per potenziare il comparto imaging.

Redmi A5 Smartphone, 3+64GB, Verde, dual camera con AI da 32MP, ampia batteria da 5200mAh (typ), potente processore octa-core, display immersivo da 6,88

Redmi A5 Smartphone, 3+64GB, Verde, dual camera con AI da 32MP, ampia batteria da 5200mAh (typ), potente processore octa-core, display immersivo da 6,88″ a 120Hz (caricatore non incluso)

69,9079,90€-13%

Segnaliamo anche l’offerta per ASUS ROG Phone 8 Pro. È un telefono progettato per il gaming con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate 165 Hz e fotocamera da 50 megapixel stabilizzata gimbal. Integra il sistema di raffreddamento GameCool 8.

ASUS ROG Phone 8 Pro, EU Ufficiale, Nero (Phantom Black), 16GB RAM 512GB Storage, Snapdragon 8 Gen 3, 6,78

ASUS ROG Phone 8 Pro, EU Ufficiale, Nero (Phantom Black), 16GB RAM 512GB Storage, Snapdragon 8 Gen 3, 6,78″ AMOLED 165Hz, Fotocamera 50MP con Gimbal

1.199,621.655,00€-28%

Molto economico, il Samsung Galaxy A70 è minimalista, ma ha tutto ciò che serve per l’utilizzo quotidiano. Non lasciarti sfuggire la promozione appena iniziata, potrebbe andare sold out in fretta.

Samsung Galaxy A70 - Smartphone 4G (6,7'' - 128GO - 6 GO RAM) - BLACK - Version France

Samsung Galaxy A70 – Smartphone 4G (6,7” – 128GO – 6 GO RAM) – BLACK – Version France

213,75228,07€-6%

Concludiamo con un modello sicuramente meno noto rispetto ai precedenti, ma che per molti potrebbe rappresentare un ottimo affare: OUKITEL WP23 Plus, uno smartphone rugged oggi in forte sconto. Ha 24 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, un’enorme batteria da 10.600 mAh e non teme le cadute.

OUKITEL WP23 Plus Rugged Smartphone 2025, 24GB+256GB/1TB Telefono Indistruttibile, 10600mAh Smartphone Rugged, 6.52

OUKITEL WP23 Plus Rugged Smartphone 2025, 24GB+256GB/1TB Telefono Indistruttibile, 10600mAh Smartphone Rugged, 6.52″ HD Rugged Phone, Octa-Core Telefono Rugged, Dual SIM/NFC/Fingerprint/GPS/OTG, Nero

135,36142,49€-5%

L’iniziativa di Amazon per la Settimana del Black Friday proseguirà fino al Cyber Monday dell’1 dicembre. È accessibile a tutti, anche senza abbonamento Prime. Per sfogliare il catalogo delle occasioni visita l’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
20 nov 2025
