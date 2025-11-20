Smartphone da comprare al Black Friday Amazon 2025

Il via alla Settimana del Black Friday porta su Amazon migliaia di offerte e sconti, in ogni categoria dell’e-commerce. Qui è dove ci concentriamo sui migliori smartphone in promozione, così da fornire qualche suggerimento utile a chi ne sta cercando uno nuovo. Abbiamo cercato di spaziare tra diversi brand e fasce di prezzo, per accontentare tutti.

Black Friday Amazon 2025: i migliori smartphone in offerta

Iniziamo con un top di gamma, il nuovo Xiaomi 15T Pro che per l’occasione scende al suo prezzo minimo da quando è in vendita. Integra il processore MediaTek Dimensity 9400+ e un comparto fotografico potenziato da Leica con teleobiettivo 5x.

C’è poi l’offerta su Google Pixel 10, il più recente smartphone di bigG. Al di là dell’ottimo comparto hardware, il valore aggiunto è rappresentato dall’intelligenza artificiale di Gemini, profondamente integrata.

POCO X7 Pro è tra gli altri affari da segnalare, grazie al forte sconto proposto da Amazon. Può vantare 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, la batteria da 6.000 mAh e la ricarica HyperCharge da 90 W.

Ottimo anche l’affare dedicato a realme 14 Pro+. In questo caso a renderlo unico è il design, con una scocca che cambia colore in base alla temperatura, caratteristica mai vista nella categoria.

Prezzo stracciato per Redmi A5, la scelta giusta per chi cerca uno smartphone economico. Non mancano funzionalità avanzate come l’AI per potenziare il comparto imaging.

Segnaliamo anche l’offerta per ASUS ROG Phone 8 Pro. È un telefono progettato per il gaming con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate 165 Hz e fotocamera da 50 megapixel stabilizzata gimbal. Integra il sistema di raffreddamento GameCool 8.

Molto economico, il Samsung Galaxy A70 è minimalista, ma ha tutto ciò che serve per l’utilizzo quotidiano. Non lasciarti sfuggire la promozione appena iniziata, potrebbe andare sold out in fretta.

Concludiamo con un modello sicuramente meno noto rispetto ai precedenti, ma che per molti potrebbe rappresentare un ottimo affare: OUKITEL WP23 Plus, uno smartphone rugged oggi in forte sconto. Ha 24 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, un’enorme batteria da 10.600 mAh e non teme le cadute.

L’iniziativa di Amazon per la Settimana del Black Friday proseguirà fino al Cyber Monday dell’1 dicembre. È accessibile a tutti, anche senza abbonamento Prime. Per sfogliare il catalogo delle occasioni visita l’e-commerce.