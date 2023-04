Smartphone Dual SIM con tripla fotocamera: su Amazon è REGALATO

Stavi cercando uno smartphone economico ma con buone prestazioni e una fotocamera versatile? Non perdere questa offerta da urlo.

TCL 305, smartphone dual sim con tripla fotocamera, è disponibile su Amazon a soli 84,99 euro. Risparmi il 43% sul prezzo originale e ti porti a casa un dispositivo affidabile e funzionale, perfetto come secondo telefono o telefono da lavoro.

TCL 305: lo smartphone Dual SIM “da battaglia”

TCL 305 è uno smartphone Dual SIM che ti permette di usare due numeri di telefono contemporaneamente, senza dover cambiare scheda. Lo schermo da 6,22 pollici ha risoluzione HD+ e un design elegante e moderno. Il processore è un MediaTek Helio A22 quad-core da 2 GHz, abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile con microSD.

La vera sorpresa per uno smartphone di questo segmento è la sua tripla fotocamera posteriore, che ti consente di scattare foto di qualità in ogni situazione.

La fotocamera principale ha una risoluzione di 13 megapixel e un’apertura focale di f/2.0, ideale per le foto in condizioni di scarsa luce. La fotocamera secondaria ha una risoluzione di 5 megapixel e un obiettivo grandangolare da 115 gradi, perfetto per le foto di paesaggi o di gruppo. La fotocamera terziaria ha una risoluzione di 2 megapixel e un sensore di profondità, che ti aiuta a creare effetti di sfocatura dello sfondo (bokeh) per i ritratti. Inoltre, c’è anche una fotocamera frontale da 5 megapixel per i selfie.

A completare il quadro c’è anche una batteria da 5000 mAh che ti garantisce un’autonomia di oltre un giorno con un uso normale. Il sistema operativo è Android 11, con le ultime funzionalità e aggiornamenti di sicurezza. Il telefono supporta anche il Wi-Fi, il Bluetooth, il GPS, il jack audio da 3,5 mm e il sensore di impronte digitali posteriore.

Non lasciarti scappare questa occasione: acquista ora il TCL 305 su Amazon a soli 84,99 euro invece di 149 e approfitta della spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.