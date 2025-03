Smartphone e PC al sicuro con Malwarebytes: prova gratis il Prodotto dell'anno 2025

La sicurezza informatica è sempre più importante. Le minacce per chi utilizza servizi online, sia nella vita personale che in ambito professionale, si moltiplicano di giorno in giorno e diventa essenziale poter contare su di un sistema di protezione realmente efficace.

La soluzione giusta per proteggersi dalle minacce del web è rappresentata oggi da Premium Security di Malwarebytes. Il servizio in questione è stato premiato come Prodotto dell’anno 2025 da AV Lab per il livello di efficace della difesa garantita ai dispositivi degli utenti.

Gli utenti interessati al servizio hanno la possibilità di attivare una prova gratuita e poi di accedere a un’offerta esclusiva che consente l’attivazione del sistema di protezione con un prezzo di 49,99 euro per un anno.

Per tutti i dettagli in merito basta visitare il sito ufficiale di Malwarebytes, tramite il link qui di sotto.

Perché affidarsi a Malwarebytes

Con Malwarebytes e il suo Premium Security è possibile accedere a un servizio di protezione completa in grado di:

offrire una protezione da virus, ransomware, trojan, botnet, spyware e altro ancora anche grazie al supporto dell’intelligenza artificiale

anche grazie al supporto dell’intelligenza artificiale identificare e bloccare le truffe e i tentativi di phishing

garantire un accesso completo e chiaro ai tool di protezione, che saranno facili da utilizzare anche per chi non è particolarmente pratico di strumenti informatici

ai tool di protezione, che saranno facili da utilizzare anche per chi non è particolarmente pratico di strumenti informatici mettere a disposizione un canale di assistenza attivo 24/7

Per chi sceglie Malwarebytes c’è la possibilità di accedere a una prova gratuita del servizio, poi attivabile al prezzo di 49,99 euro per un anno. Si tratta di una soluzione conveniente per poter accedere a un sistema di protezione in grado di garantire una difesa reale e completa contro tutte le minacce informatiche. Il piano base permette di proteggere sia il proprio computer che lo smartphone. Le versioni più avanzate, inoltre, offrono una protezione aggiuntiva per tutti i propri dispositivi.