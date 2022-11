Smartphone economico: l'occasione del Cyber Monday

Se stai cercando uno smartphone economico, la tua occasione è nel Cyber Monday di Amazon: il modello realme Narzo 50i Prime è sceso sotto i 100 euro per questo ultimo scorcio della Settimana del Black Friday.

Cyber Monday: l’offerta su realme Narzo 50i Prime

Passiamo in rassegna quelle che sono le sue specifiche tecniche più importanti: display da 6,5 pollici, processore octa core, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, due fotocamere, Wi-Fi, Bluetooth e batteria da 5.000 mAh per un’autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata e accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie allo sconto proposto da Amazon per il Cyber Monday, hai la possibilità di acquistare lo smartphone realme Narzo 50i Prime nella colorazione Dark Blue al prezzo di soli 98,99 euro.

È un regalo di Natale? Niente paura per un’eventuale restituzione: in occasione della lunga Settimana del Black Friday (che include anche il Cyber Monday), Amazon ha deciso di estendere il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati fino al 31 gennaio 2023. Tutti i dettagli nella pagina dedicata.

