Smartphone economico? POCO M4 5G a 84 euro è un must have

POCO M4 5G al prezzo stracciato di soli 84,76 euro è un ottimo affare se stai cercando il tuo nuovo smartphone economico. In questo momento lo trovi in offerta su eBay: per tagliare la spesa puoi utilizzare il codice promozionale PSPRSETT25 messo a disposizione dal marketplace. Progettato da Xiaomi, ha tutto ciò che serve per le attività di ogni giorno, incluso il supporto ai network mobile di ultima generazione e il chip per effettuare i pagamenti contactless in negozio.

POCO M4 5G a 84 euro: l’offerta è su eBay

È la versione con 4 di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB). Integra il display DotDrop da 6,58 pollici con risoluzione Full HD+ (2408×1080 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e Gorilla Glass, processore MediaTek Dimensity 700, doppia fotocamera posteriore da 13+2 megapixel, selfie camera frontale da 5 megapixel, connettività 5G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1, GPS e NFC. La batteria da 5.000 mAh assicura un’autonomia elevata con ricarica rapida. Non mancano nemmeno il sintonizzatore radio FM e il jack da 3,5 mm per le cuffie. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Scopri di più nella scheda del telefono.

Si tratta di un’offerta proposta da un venditore professionale italiano dall’affidabilità senza compromessi, che ha già ottenuto oltre 72.000 feedback positivi su eBay. Se decidi di ordinarlo subito, lo smartphone arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita.

Per approfittare dell’occasione devi solo digitare il codice promozionale PSPRSETT25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato qui sopra. In questo modo attiverai lo sconto e potrai acquistare POCO M4 5G di Xiaomi al prezzo di soli 84,76 euro. La colorazione è Nero (Power Black), la più elegante tra quelle disponibili.