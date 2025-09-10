 Smartphone economico? POCO M4 5G a 84 euro è un must have
Lo smartphone di Xiaomi è protagonista di un'ottima offerta su Amazon: inserisci questo codice e sblocca lo sconto sul POCO M4 5G.
Lo smartphone di Xiaomi è protagonista di un'ottima offerta su Amazon: inserisci questo codice e sblocca lo sconto sul POCO M4 5G.

POCO M4 5G al prezzo stracciato di soli 84,76 euro è un ottimo affare se stai cercando il tuo nuovo smartphone economico. In questo momento lo trovi in offerta su eBay: per tagliare la spesa puoi utilizzare il codice promozionale PSPRSETT25 messo a disposizione dal marketplace. Progettato da Xiaomi, ha tutto ciò che serve per le attività di ogni giorno, incluso il supporto ai network mobile di ultima generazione e il chip per effettuare i pagamenti contactless in negozio.

POCO M4 5G a 84 euro: l’offerta è su eBay

È la versione con 4 di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB). Integra il display DotDrop da 6,58 pollici con risoluzione Full HD+ (2408×1080 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e Gorilla Glass, processore MediaTek Dimensity 700, doppia fotocamera posteriore da 13+2 megapixel, selfie camera frontale da 5 megapixel, connettività 5G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1, GPS e NFC. La batteria da 5.000 mAh assicura un’autonomia elevata con ricarica rapida. Non mancano nemmeno il sintonizzatore radio FM e il jack da 3,5 mm per le cuffie. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Scopri di più nella scheda del telefono.

Lo smartphone POCO M4 5G

Si tratta di un’offerta proposta da un venditore professionale italiano dall’affidabilità senza compromessi, che ha già ottenuto oltre 72.000 feedback positivi su eBay. Se decidi di ordinarlo subito, lo smartphone arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita.

Il codice sconto PSPRSETT25 di eBay

Per approfittare dell’occasione devi solo digitare il codice promozionale PSPRSETT25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato qui sopra. In questo modo attiverai lo sconto e potrai acquistare POCO M4 5G di Xiaomi al prezzo di soli 84,76 euro. La colorazione è Nero (Power Black), la più elegante tra quelle disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 set 2025

Davide Tommasi
10 set 2025
