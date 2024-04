Smartphone economico: TCL 405 tuo a soli 59€

Se stai cercando uno smartphone economico, dai uno sguardo all’offerta a tempo su Amazon che propone il modello TCL 405 al prezzo di soli 59 euro. Ha in dotazione il sistema operativo Android in edizione Go con la possibilità di scaricare le applicazioni e i giochi dalla piattaforma Google Play. I pezzi disponibili sull’e-commerce sono pochi: se sei interessato, ti consigliamo di non perdere tempo e di metterlo subito nel carrello per non lasciarti sfuggire l’occasione.

TCL 405 a 59 euro è lo smartphone economico che cerci

Tra le specifiche tecniche vale la pena citare il display da 6,6 pollici con risoluzione HD+, il processore octa core Helio G25, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512 GB), la doppia fotocamera con sensore principale da 13 megapixel, gli altoparlanti stereo, lo sblocco con il riconoscimento del volto, Wi-Fi, Bluetooth e la batteria da 5.000 mAh per un’autonomia elevata. Non manca nemmeno il supporto Dual SIM. Le caratteristiche lo rendono adatto per lo streaming dei video, l’accesso ai social e per comunicare. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa del telefono.

Al prezzo di soli 59 euro, grazie all’offerta a tempo proposta in questo momento, TCL 405 è la scelta consigliata a chi cerca uno smartphone economico. Puoi decidere tra le colorazioni Dark Gray e Lavander Purple quella che preferisci, la spesa non cambia.

Il telefono è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita, con la consegna a domicilio prevista già entro domani per chi effettua subito l’ordine. Come scritto in apertura, i pezzi sono pochi e andrà presto sold out.