Pixel 6a: prezzo minimo storico per lo smartphone Google

Uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni, tra i più apprezzati (e venduti) di quest’anno: Google Pixel 6a torna a essere protagonista oggi con un’offerta Amazon che lo porta al suo prezzo minimo storico. Un’ottima occasione per chi cerca un dispositivo in grado di offrire il meglio dell’ecosistema Android.

Lo smartphone Google Pixel 6a al suo prezzo minimo

Diamo uno sguardo rapido alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 6,1 pollici (con frequenza di aggiornamento 60 Hz), processore Tensor con chip Titan M2 per la sicurezza, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, due fotocamere posteriori e una frontale, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 5G e batteria da 4.410 mAh. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare lo smartphone Pixel 6a di Google nella colorazione Grigio antracite al prezzo minimo storico di 335 euro invece di 459 euro come da listino, con uno sconto di ben 124 euro.

C’è la spedizione gratuita, a patto di essere disposti ad aspettare un paio di settimane per la consegna a domicilio se lo si ordina subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.