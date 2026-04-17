Smartphone medio gamma senza spesa folle? Motorola Edge 60 Neo

Hai deciso di acquistare un medio gamma senza spendere troppi soldi ma non sei riuscito ancora a trovare quello più affine ai tuoi gusti? Allora dai un’occhiata a questa promozione che potrebbe aiutarti nella scelta. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello il Motorola Edge 60 Neo a soli 255,80 euro, anziché 499,90 euro.

Come puoi vedere in questo momento c’è uno sconto del 49% sul prezzo di listino che ti fa risparmiare più di 244 euro e quindi è davvero un’occasione d’oro. Soprattutto perché avrai per le mani un fantastico smartphone medio gamma. E puoi anche dilazionare il pagamento in tre comode rate da 85,27 euro a interessi zero con Klarna.

Motorola Edge 60 Neo ha pochi rivali nella fascia media

Il Motorola Edge 60 Neo a questa cifra nella fascia media ha veramente pochi rivali. Sia come estetica che come prestazioni non delude affatto. È certificato per resistere all’acqua e alla polvere con grado IP69 e ha un peso di appena 174 grammi per uno spessore di 8,1 mm. Possiede un bel display OLED da 6,36 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Gode di uno scomparto fotografico con sensore principale posteriore da 50 MP, grandangolare da 13 MP e teleobiettivo 3x da 10 MP. Il processore che troviamo a bordo è il MediaTek Dimensity 7400 sostenuto da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. C’è poi una batteria con capacità da 5200 mAh e una doppia ricarica rapida via cavo e wireless. Inoltre potrai avvalerti di tecnologie interessanti come Gemini, Moto AI, Smart Connect e Moto Secure.

Insomma Siamo di fronte a un grandissimo smartphone e per il prezzo con cui puoi averlo oggi non c’è di meglio. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo Motorola Edge 60 Neo a soli 255,80 euro, anziché 499,90 euro. Completando l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.