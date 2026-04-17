 Apple Watch Series 11 da 46 mm al prezzo più basso su Amazon
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Apple Watch Series 11 da 46 mm al prezzo più basso su Amazon

L'Apple Watch Series 11 da 46 mm è in promozione su Amazon e oggi puoi averlo al minimo storico quindi non tardare.
Apple Watch Series 11 da 46 mm al prezzo più basso su Amazon
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L'Apple Watch Series 11 da 46 mm è in promozione su Amazon e oggi puoi averlo al minimo storico quindi non tardare.

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione sensazionale che ti permetterà di avere uno dei migliori Apple Watch a un prezzo davvero interessantissimo. Stiamo parlando dell’Apple Watch Series 11 da 46 mm che oggi su Amazon puoi avere a 369 euro, invece che 489 euro.

Occasione pazzesca dunque. Grazie allo sconto del 25% puoi risparmiare 120 euro sul totale. Si tratta del minimo storico finora registrato su Amazon e dunque devi fare in fretta. Inoltre puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Apple Watch Series 11 da 46 mm al minimo storico

È chiaro che al minimo storico l‘Apple Watch Series 11 è da prendere immediatamente, senza pensarci un secondo di più. Questa è la versione Bluetooth con cassa da 46 mm e display con vetro resistente ai graffi, agli urti, all’acqua fino a 50 metri e alla polvere con la certificazione di grado IP6X. Inoltre ha un morbido cinturino in silicone che garantisce il massimo del comfort e potrai tenerlo al polso anche mentre dormi senza nessun fastidio.

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Ha il GPS integrato per monitorare con precisione i tuoi spostamenti e tantissime attività sportive tra cui scegliere. Ha funzioni evolute come ritmo definito, zone di frequenza cardiaca, cardio di allenamento e tantissimo altro. È in grado di “accorgersi” se fai una brutta caduta o hai un grave incidente e quindi aiutarti a chiamare i soccorsi. Puoi rispondere alle chiamate direttamente dal polso e inviare messaggi o leggerli addirittura con Siri senza nemmeno usare le mani. E non dimentichiamo che garantisce un’autonomia fino a 24 ore di uso tradizionale e fino a 8 ore con 15 minuti di ricarica.

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Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra spariscono in fretta. Quindi prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo Apple Watch Series 11 da 46 mm a 369 euro, invece che 489 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 apr 2026

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Michea Elia
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17 apr 2026
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