Smartphone Motorola a 141,50€: SCONTO SHOCK su Amazon (-38%)

Voglia di un nuovo smartphone per Natale senza svenarti troppo e svuotare il portafoglio? Approfitta dell’offerta su Amazon attiva sul Motorola moto g32 che puoi acquistare al prezzo incredibile di 141,50 euro invece di 229,90. Una opportunità da non perdere e il perché te lo spieghiamo di seguito.

Motorola moto g32 in offerta: la scheda tecnica

Il Moto G32 si distingue per la sua potenza esplosiva e la generosa capacità di archiviazione per la sua categoria. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria integrata, avrai a disposizione tutte le risorse necessarie per gestire con agilità le tue attività quotidiane, i giochi più recenti e tanto altro.

Il display Full HD+ con refresh rate di 90Hz offre un’esperienza visiva straordinaria. Guarda video, sfoglia foto e naviga su internet con colori luminosi e una fluidità che ti conquisterà. Gli speaker stereo Dolby Atmos completano l’esperienza con un audio cristallino, regalandoti un coinvolgimento simile a quello di una sala cinematografica.

La tripla fotocamera da 50 MP cattura ogni dettaglio in modo straordinario. Che tu sia un appassionato di fotografia o desideri semplicemente immortalare i momenti speciali, questa fotocamera versatile con ultra-grandangolo ti permette di scattare foto perfette in qualsiasi condizione di luce e angolazione.

La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia eccezionale, che può durare fino a due giorni con un uso normale. E quando è il momento di ricaricare, la funzione di ricarica rapida Turbo Power da 10W ti garantisce di avere il tuo dispositivo pronto all’uso in un attimo.

Non perdere l’opportunità di acquistare il Moto G32 a un prezzo così conveniente su Amazon. Approfitta di questo sconto e assicurati uno smartphone che unisce prestazioni di alto livello, uno spazio di archiviazione generoso e un’esperienza visiva e fotografica eccezionale.

