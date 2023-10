Smartphone Motorola con OLED 120HZ, 64MP e 4020mAh in MEGA SCONTO (-45%)

Se stai cercando un affare incredibile su uno smartphone di alta qualità l’offerta in corso su Amazon per il Motorola Moto Edge 30 Neo ti permette di portare a casa questo straordinario dispositivo con uno sconto del 45%. Invece di pagare 429,90 euro, puoi acquistarlo a soli 235 euro. Questa è un’opportunità che non puoi permetterti di perdere. Ecco alcune delle caratteristiche straordinarie di questo smartphone che lo rendono un affare così allettante.

Motorola Moto Edge 30 Neo in offerta: la scheda tecnica

Il Motorola Moto Edge 30 Neo è dotato di un display OLED FullHD+ HDR10+ da 6,5 pollici. Questo significa che puoi aspettarti colori vividi e dettagli nitidi in ogni immagine e video che visualizzi. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz offre uno scorrimento fluido e un’esperienza visiva eccezionale. Sarai in grado di apprezzare ogni sfumatura di colore e ogni dettaglio con questo magnifico schermo.

Se sei un appassionato di fotografia, sarai entusiasta di sapere che il Motorola Moto Edge 30 Neo è dotato di una tripla fotocamera da 64 MP. Questa fotocamera è in grado di catturare immagini straordinarie in qualsiasi condizione di luce, grazie alla stabilizzazione ottica e a funzionalità come l’ultra-grandangolo e la Macro Vision. Inoltre, la messa a fuoco istantanea all-pixel garantisce che non ti sfugga mai un momento speciale. La fotocamera frontale da 32 MP ti consente di scattare selfie perfetti.

Con il processore Qualcomm Snapdragon 695 ottimizzato per la velocità 5G, il Motorola Moto Edge 30 Neo offre prestazioni incredibilmente veloci. Sarai in grado di scaricare film in pochi secondi e goderti una connettività 5G ultraveloce ovunque tu vada. Con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, questo smartphone è pronto a gestire tutte le tue esigenze di multitasking e archiviazione.

Con una batteria da 4020 mAh, puoi goderti giorni di autonomia con una singola carica. E quando hai bisogno di ricaricare il tuo dispositivo, la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt ti riporta al massimo in pochissimo tempo. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria durante le tue giornate impegnate.

Il Motorola Moto Edge 30 Neo è un dispositivo eccezionale con caratteristiche di alto livello, una fotocamera potente, un display straordinario e prestazioni velocissime. E ora puoi acquistarlo a un prezzo incredibile grazie all’offerta su Amazon. Non perdere questa opportunità di risparmiare il 45% e di ottenere un dispositivo di alta qualità a soli 235 euro.

