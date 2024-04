Lo smartphone Motorola edge 40 neo al MINIMO STORICO

Ideale per chi cerca uno smartphone Android senza complicazioni nell’interfaccia e in grado di sopportare un’intera giornata di utilizzo senza dover ricaricare, Motorola edge 40 neo oggi è in sconto di 108 euro su Amazon. L’offerta lo porta al suo prezzo minimo storico.

Motorola edge 40 neo: l’offerta su Amazon

Passiamo subito alle specifiche tecniche. Tra quelle più importanti troviamo il display Endless Edge da 6,55 pollici con pannello pOLED, il processore MediaTek Dimensity 7030 affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna per l’archiviazione, la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, la selfie camera frontale da 32 megapixel, la connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, Dual SIM, NFC e GPS. Tra i punti di forza, vale la pena segnalare anche l’autonomia elevata della batteria da 5.000 mAh con supporto alla tecnologia TurboPower da 68 W. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

L’offerta di oggi propone lo smartphone Motorola edge 40 neo nella colorazione Black Beuty al prezzo finale di 291 euro invece di 399 euro come da listino, con uno sconto di 108 euro applicato in automatico. C’è anche la versione Caneel Bay a solo 1 euro in più. Attenzione: le unità in promozione non sono molte, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

La disponibilità è immediata ed è possibile contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista entro un paio di giorni al massimo se si effettua subito l’ordine. Le centinaia di recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce che hanno già avuto modo di provare lo smartphone gli hanno assegnato un voto medio molto alto (4,3/5 stelle).