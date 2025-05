Smartphone Motorola a 99€: l'imperdibile OFFERTA su moto g05

C’è uno sconto del 41% su Motorola moto g05: lo smartphone Android del marchio può essere tuo al prezzo stracciato di soli 99 euro. Tra i punti di forza ci sono il design unico resistente all’acqua e vetro Gorilla Glass, la fotocamera principale da 50 megapixel potenziata dall’AI, gli altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos e la batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida. È perfetto per l’utilizzo quotidiano, per le app e per lo streaming dei contenuti multimediali.

Motorola moto g05: la promo sullo smartphone

Tra le specifiche tecniche ci sono poi il display da 6,67 pollici con risoluzione HD+, luminosità fino a 1.000 nit e frequenza di aggiornamento da 90 Hz, il processore MediaTek Helio G81 Extreme affiancato da 4 GB di RAM (12 GB con la modalità estesa) e da 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB con microSD, i moduli Wi-Fi e Bluetooth, il chip NFC per i pagamenti in mobilità e il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. A ricoprire la scocca c’è un rivestimento realizzato in morbido materiale premium vegano con una finitura idrorepellente. Scopri di più nella scheda del telefono.

Puoi comprare lo smartphone Motorola moto 05 al prezzo finale di soli 99 euro, approfittando dello sconto del 41% disponibile in questo momento. La colorazione è Forest Green, quella visibile in queste immagini. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire.

È spedito da Amazon con la consegna gratis prevista entro domani, un vero affare da cogliere al volo. Se stai cercando un telefono completo e versatile, è l’occasione giusta per te. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.