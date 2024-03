Smartphone Motorola in sconto: ecco l'offerta su edge 30

Motorola è da sempre sinonimo di qualità e semplicità di utilizzo in ambito mobile: non fa eccezione edge 30, lo smartphone proposto oggi in offerta su Amazon al suo prezzo minimo storico. Vediamo cosa lo rende un vero affare, soprattutto per chi cerca un telefono completo e versatile, ma non vuol spendere troppo.

Lo sconto di Amazon su Motorola edge 30

Tra le specifiche tecniche integrate vale al pena citare lo schermo da 6,56 pollici con risoluzione Full HD+ e lettore di impronte digitali nascosto sotto al pannello, il potente processore Qualcomm Snapdragon 775G, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, la compatibilità con le reti 5G, la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, gli altoparlanti stereo, la batteria con ricarica TurboPower da 33 W e il design waterproof. Il sistema operativo è Android, come da tradizione per il brand, con libero accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 184 euro, Motorola edge 30 è un ottimo affare per chi cerca uno smartphone economico, ma completo di tutto ciò che serve per un utilizzo quotidiano senza compromessi. La colorazione è Meteor Grey, quella originale ed elegante visibile qui sopra.

Amazon garantisce la spedizione gratuita a domicilio con la consegna assicurata già entro domani per chi effettua l’ordine ora. A confermare la qualità del prodotto sono le centinaia di recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio molto alto (4,3/5 stelle).