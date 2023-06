Questo smartphone Nokia è in sconto a 94,99 euro

Ecco la segnalazione per chi cerca uno smartphone Android economico, ma proveniente da un brand conosciuto e affidabile: Nokia C12 si trova oggi in offerta su Amazon e può essere acquistato al suo minimo storico, al prezzo finale di soli 94,99 euro. La colorazione è Nero Carbone, con un’elegante finitura sulla cover posteriore.

Nokia C12: lo sconto Amazon sullo smartphone Android

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 6,3 pollici con risoluzione HD+, processore octa core, 2 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 256 GB, fotocamera posteriore da 8 megapixel con flash LED e selfie camera frontale da 5 megapixel, Wi-Fi, Bluetooth, supporto Dual SIM e batteria da 3.000 mAh. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Come già scritto, il sistema operativo è Android (nella sua Go Edition) con pieno accesso alla piattaforma Google Play per il download di giochi e applicazioni. Dunque, in questo momwnto Nokia C12 è in vendita al prezzo finale di soli 94,99 euro, grazie allo sconto di Amazon che lo rende appetibile a tutti coloro che desiderano allungare le mani su un modello entry level, ma al tempo stesso affidabile.

Ricordiamo infine che si può contare sulla spedizione gratuita da parte dell’e-commerce, con la consegna direttamente a domicilio in un solo giorno. In altre parole, chi lo ordina subito riceverà lo smartphone a casa già entro domani.

