Smartphone Nokia C2 a 59,99 euro: SUPER OCCASIONE AMAZON (-45%)

Se stai cercando uno smartphone economico, ma solido e capace di supportarti per diverso tempo, perché non affidarsi ad un marchio di qualità? Su Amazon hai la straordinaria opportunità di acquistare il Nokia C2 al prezzo eccezionale di soli 59,99 euro contro i 109,99 solitamente chiesti di listino.

Nokia C2 in super offerta: le caratteristiche tecniche

Il Nokia C2 2nd Edition è progettato con la tua sicurezza al centro. Con il sistema operativo Android 11 Go Edition, garantisce 2 anni di aggiornamenti trimestrali per assicurarti sempre la massima sicurezza e le ultime funzionalità. La robusta struttura interna in metallo rende questo smartphone non solo sicuro ma anche resistente, costruito per durare nel tempo.

Goditi un’esperienza visiva straordinaria grazie al generoso display da 5,7 pollici del Nokia C2. Con una dimensione perfetta che si adatta comodamente alla tua mano, avrai accesso a un mondo di nuove possibilità, dalla navigazione online alla visione di contenuti multimediali in modo chiaro e dettagliato.

Con un processore Quad-Core, 2 GB di RAM e una memoria interna da 32 GB (espandibile fino a 256 GB con una MicroSD), il Nokia C2 offre prestazioni fluide e uno spazio di archiviazione sufficiente per le tue app, foto e molto altro ancora.

Immortala i momenti speciali con la fotocamera posteriore da 5 MP dotata di flash LED. La fotocamera frontale da 2 MP con flash integrato è perfetta per selfie luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Cattura ogni dettaglio in modo chiaro e luminoso.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere uno smartphone economico di qualità a metà prezzo. Acquista subito il Nokia C2 su Amazon e risparmia il 50%. Sii veloce, l’offerta è limitata.

