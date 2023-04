Smartphone Nokia con batteria che dura 3 giorni e prezzo low cost

Il marchio Nokia nel mercato della telefonia è sufficiente a scaldare i cuori degli appassionati per aver fatto la storia di questo settore prima di soccombere all’innovazione portata da Apple e dai suoi smartphone.

Ora, la stessa Nokia si è inserita nel nuovo mercato puntando in particolare su quelli che sono i suoi tratti storici: telefoni ultra-resistenti e duraturi, come questo C31 che puoi acquistare in sconto a 149,99 euro su Amazon.

Nokia C31 in offerta: occhio alla super batteria

Nokia C31 è uno smartphone che ti offre tutto quello che ti serve: un ampio display LCD da 6.745 pollici HD+ con notch, una connettività 4G veloce e stabile, una CPU octa-core da 1.6GHz che garantisce fluidità e reattività e il sistema operativo Android 12 aggiornato e sicuro.

Il punto di forza del telefono è la sua autonomia: merito di una batteria da 5050mAh che ti assicura una durata di ben 3 giorni con una sola ricarica. Potrai usare il tuo smartphone senza preoccuparti di rimanere a secco di energia, e goderti le tue app, i tuoi giochi e i tuoi contenuti preferiti.

A completare il quadro della scheda tecnica troviamo una fotocamera posteriore da 13MP con flash LED e una fotocamera frontale da 5MP per selfie e videochiamate. Inoltre, ha una memoria interna da 32GB espandibile con microSD, un lettore di impronte digitali posteriore e un jack audio da 3.5mm.

Non perdere tempo e approfitta subito di questa offerta su Amazon: il Nokia C31 a soli 149,99 euro invece di 179,99 euro è un affare che non puoi lasciarti scappare.

