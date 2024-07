Smartphone Nokia G42: ottimo sconto LAMPO di Amazon (-21%)

Nokia G42 è uno smartphone che rappresenta una soluzione ideale per chi è in cerca di un telefono economico senza rinunciare alle prestazioni e con un’ottima durata della batteria: oggi puoi acquistarlo in offerta lampo su Amazon a soli 179,99 euro invece di 229.

Nokia G42 in offerta: le caratteristiche

Nokia G42 si esalta con una fotocamera AI da 50 megapixel che ti permette di catturare immagini eccezionali, con ritratti nitidi, panorami mozzafiato e foto in condizioni di scarsa illuminazione. Stesso discorso anche per i video, con una qualità sonora impressionante grazie all’acquisizione audio 3D di OZO per un suono cristallino e immersivo.

Molto interessante è la funzione QuickFix che, con i componenti economici di iFixit, ti permette di sostituire facilmente, nel caso servisse, lo schermo incrinato, le porte di ricarica danneggiate o la batteria vecchia.

La batteria ai polimeri di litio da 5000 mAh è supportata da un’efficienza energetica tale da permettere al Nokia G42 di durare fino a tre giorni: per il resto hai un display da 6,56 pollici HD+, potente processore Snapdragon 480 Plus e connettività 5G. Tutto questo a soli 179,99 euro ancora per poche ore.