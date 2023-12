Smartphone OPPO a 240 euro: occasione Amazon su pochissimi pezzi

Il regalo di Natale te lo fa Amazon con lo sconto attivo sullo smartphone OPPO A98 5G, un ottimo dispositivo Android dual-SIM, che oggi puoi portarti a casa a soli 240 euro. Attenzione però perché i pezzi rimasti a questa cifra sono davvero pochissimi: per cui ti suggeriamo di sbrigarti.

Smartphone OPPO A98 5G in offerta: la scheda tecnica

Con il suo display da 6.72 pollici, l’OPPO A98 5G offre un’esperienza visiva immersiva, perfetta per i tuoi contenuti multimediali preferiti, le sessioni di gioco e molto altro. La risoluzione nitida e i colori vividi rendono ogni dettaglio visibile e coinvolgente.

Dotato di connettività 5G, questo smartphone ti garantisce velocità di navigazione ultraveloci, permettendoti di scaricare, giocare e navigare senza intoppi. Inoltre, con la doppia SIM, hai la flessibilità di gestire lavoro e vita personale senza alcun problema.

La potente combinazione di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna assicura prestazioni fluide e abbondante spazio per le tue app, foto, video e file importanti. Non preoccuparti mai di dover eliminare nulla per fare spazio a qualcosa di nuovo.

Il design elegante in blu conferisce all’OPPO A98 5G uno stile raffinato e contemporaneo, che sicuramente attirerà l’attenzione. La batteria da 5000 mAh ti assicura che il tuo telefono rimanga carico per tutto il giorno, senza interruzioni.

Questa è la tua occasione di possedere uno smartphone di alta qualità a un prezzo incredibile. Non perderti l’opportunità di acquistare l’OPPO A98 5G a soli 240 euro su Amazon. Ma affrettati, perché questa offerta è valida solo su pochissimi pezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.