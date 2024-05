Smartphone OPPO A38 a PREZZO STRACCIATO (sconto 41%)

Se stai cercando uno smartphone economico, lo sconto del 41% su OPPO A38 è senza dubbio c’è che fa per te. Ha tutto ciò che serve per comunicare, ovviamente, ma anche un comparto multimediale degno di nota, a partire da un ottimo display e da fotocamere perfette per catturare immagini di qualità elevata in ogni situazione. In questo momento, Amazon lo propone al prezzo stracciato finale di soli 129 euro (invece di 219 euro come da listino), una spesa davvero irrisoria.

OPPO A38: le specifiche dello smartphone

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata ColorOS. Per il download delle applicazione e dei giochi è possibile contare sulla piattaforma Google Play, senza alcuna limitazione. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche e alle caratteristiche più importanti tra quelle in dotazione (per conoscere tutte le altre invitiamo a consultare la scheda completa).

Display da 6,56 pollici con risoluzione 1612×720 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz;

processore octa core MediaTek Helio G85;

4 GB di RAM;

128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB);

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel;

selfie camera frontale da 5 megapixel;

Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3;

lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale, GPS e NFC;

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 33 W.

Lo smartphone OPPO A38 al prezzo finale di soli 129 euro, grazie allo sconto del 41% rispetto al listino ufficiale, è un affare da cogliere al volo. Approfittane, finché dura: non sappiamo fino a quando l’offerta rimarrà attiva. Inoltre, puoi scegliere tra le colorazioni Glowing Black e Glowing Gold, la spesa non cambia.

È venduto e spedito da Amazon (il voto medio nelle recensioni è 4,7/5 stelle) con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento-