Smartphone realme al suo PREZZO MINIMO STORICO

Sei ancora in tempo per mettere uno smartphone Android economico sotto l’albero: l’offerta di oggi su Amazon porta il modello realme narzo 50A Prime al suo prezzo minimo storico con disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna direttamente a casa garantita entro 24 ore. Approfitta del forte sconto proposto dall’e-commerce.

Forte sconto sullo smartphone realme narzo 50A Prime

Con il suo display Full HD+ da 6,6 pollici, offre un’esperienza più che soddisfacente dal punto di vista dell’intrattenimento multimediale, soprattutto per l’accesso ai social e lo streaming video. Tra le altre specifiche tecniche vale la pena citare il processore octa core Unisoc T612, 4 GB di RAM, 64 GB di memori interna (espandibile con microSD), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, lettore di impronte digitali laterale, Wi-Fi, Bluetooth, supporto Dual SIM e batteria da 5.000 mAh co ricarica rapida da 18 W per un’autonomia elevata. È assicurato l’accesso a Google Play per il download di giochi e applicazioni. Visita la scheda del prodotto per saperne di più.

Amazon si occupa direttamente della vendita, proponendo lo smartphone realme narzo 50A Prime, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Flash Black, al prezzo finale di soli 109 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon per approfittarne, né di inserire codici: il forte sconto sul listino è applicato in automatico ed è possibile metterlo subito nel carrello al suo prezzo minimo storico.

Come già scritto, la disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno. Sei ancora in tempo per metterlo sotto l’albero di Natale. Attenzione: il caricabatteria non è incluso. Se non lo si possiede, segnaliamo quello di UltrePower100 in offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.