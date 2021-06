Smartphone con i muscoli: lo sconto è rugged

Se il problema non sono le performance del tuo smartphone, ma la sua fragilità, allora dovresti considerare di cambiare una volta tanto brand. La cosa vale soprattutto per chi ha da assolvere a lavori di cantiere, o dove gli urti sono comunque all'ordine del giorno, perché in questi casi il contesto è l'elemento primo da tenere in considerazione quando si sceglie il modello da mettere in tasca. Se operi in contesto di questo tipo, con acqua e polvere a completare il quadro della situazione, la risposta è Blackview.

Blackview, sconto “robusto”

La parola magica è “rugged”: letteralmente, “robusto”. Il BlackView BL6000 PRO rappresenta tutto ciò che deve avere uno smartphone per affrontare la sfida che muratori, carpentieri, vettori, agricoltori (e molte altre professioni ancora) devono quotidianamente affrontare in ogni movimento, avendo in questo caso un doppio vantaggio: anzitutto il risparmio che consente nel tempo uno smartphone “rugged”, inoltre il risparmio che consente oggi stesso Amazon con uno sconto del 15%.

Il prezzo scende così da 489,99 a 407,99 euro, ben 72 euro immediatamente da mettere in tasca assieme al proprio nuovo Blackview. Non c'è però soltanto robustezza in questo modello: 8GB di RAM, 256GB di memoria, connettività 5G, tripla fotocamera da 48MP e cam frontale da 16MP, batteria da 5280 mA per una lunga autonomia, display con risoluzione 2300×1800 e diagonale da 6,36 pollici. Insomma: se cerchi uno smartphone per un uso standard puoi tranquillamente svoltare su opzioni standard; se invece cerchi uno smartphone dalle caratteristiche fuori dall'ordinario per contesti straordinari, allora l'opzione Blackview BL6000 PRO è quella ideale. Soprattutto oggi.