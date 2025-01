Smartphone Samsung a soli 169€: l'affare per Galaxy A16 5G

Oggi puoi risparmiare 70 euro su Samsung Galaxy A16 5G. Lo smartphone è protagonista di un’offerta su Amazon che lo propone in forte sconto. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Tra i punti di forza c’è il design con spessore molto sottile, ridotto a soli 7,9 millimetri. Acquistalo a 169 euro finché sei in tempo.

L’offerta sullo smartphone Samsung Galaxy A16 5G

Ha un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, perfetto per i contenuti multimediali. Sotto la scocca c’è inoltre un processore octa core affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD). C’è il lettore di impronte digitali. Sul retro trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, mentre la selfie camera frontale. A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3 e 5G, GPS, NFC per i pagamenti in mobilità e batteria da 5.000 mAh con grande autonomia. Scopri di più nella scheda del telefono

Il forte sconto di oggi ti permette di acquistare lo smartphone Samsung Galaxy A16 5G al prezzo finale di soli 169 euro (invece di 239 euro come da listino). Scegli la colorazione che preferisci tra Light Gray e Blue Black, la spesa non cambia.

Puoi riceverlo già entro domani con la consegna gratuita se lo ordini adesso. La spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità. Il voto medio assegnato dalle recensioni sull’e-commerce è molto alto: 4,5 stelle su 5. I suoi possessori hanno apprezzato soprattutto le prestazioni e la qualità del comparto fotografico.