Smartphone Samsung: su Amazon crolla il prezzo del Galaxy A56

La versione 8/128 GB del Samsung Galaxy A56 5G è in sconto di 100 euro su Amazon. Lo smartphone è stato lanciato solo un paio di mesi fa ed è già protagonista di una promozione da cogliere al volo. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, potrebbe andare sold out molto presto: se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora. Il sistema operativo è Android personalizzato da One UI e con accesso completo a Google Play per il download delle applicazioni.

Samsung Galaxy A56: lo smartphone è in offerta

Tra i punti di forza ci sono il display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 12 megapixel, batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata e certificazione IP67 per la protezione da polvere e schizzi d’acqua. A racchiudere il tutto è un telaio dallo spessore ridotto a soli 7,4 millimetri. Dai un’occhiata alla scheda del telefono per altre informazioni.

Non devi attivare coupon o inserire codici promozionali: lo sconto di 100 euro è applicato in automatico e ti permette di acquistare lo smartphone Samsung Galaxy S56 5G al prezzo finale di 399 euro (invece di 499 euro), nella versione 8/128 GB. Scegli la colorazione che preferisci tra Awesome graphite, Awesome lightgray, Awesome olive e Awesome pink, la spesa finale non cambia.

Segnaliamo infine che Amazon sta proponendo in offerta anche l’edizione 8/256 GB, a 499 euro invece di 549 euro (Awesome graphite, Awesome lightgray, Awesome olive e Awesome pink). In ogni caso c’è la consegna gratuita. Verifica le tempistiche della spedizione.