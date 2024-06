Smartphone Samsung a 116€ (sconto): è Galaxy A05s

La versione italiana di Samsung Galaxy A05s oggi è in forte sconto su Amazon: approfitta dell’offerta e acquista lo smartphone al prezzo finale di soli 116 euro (invece di 179 euro come da listino). La colorazione è Silver, quella visibile nell’immagine a fondo articolo.

Samsung Galaxy A05s: lo sconto sullo smartphone è servito

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Di seguito un riepilogo delle specifiche tecniche più importanti: per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Display da 6,7 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel;

processore octa core;

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB);

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e selfie camera frontale da 13 megapixel;

supporto Dual SIM, connettività 4G-LTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC e GPS;

lettore di impronte digitali;

batteria da 5.000 mAh.

Al prezzo finale di soli 116 euro, grazie al forte sconto applicato in automatico, Samsung Galaxy A05s è l’affare migliore di oggi per chi cerca uno smartphone economico, ma al tempo stesso completo di tutto e proposto da uno dei marchi leader del mercato. Come già scritto, la colorazione della scocca è Silver, quella con la finitura argento visibile nell’immagine qui sotto.

È spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, ma non è difficile immaginare un sold out dietro l’angolo, considerando la sua convenienza: il consiglio per gli interessati è di approfittarne ora, prima che sia troppo tardi.